La Fondation des Sénateurs d'Ottawa rompt ses liens avec l'équipe de hockey

Fondée en 1998, la Fondation a au cours de son histoire récolté des millions de dollars pour soutenir des œuvres de charité locales et des programmes communautaires qui viennent en aide aux enfants et aux jeunes de la région de la capitale nationale.

L’accord de licence actuel avec le club de hockey, qui accorde le droit à la Fondation d’utiliser la marque des Sénateurs d’Ottawa — notamment son nom et son logo —, prendra fin le 31 juillet et ne sera pas renouvelé, a annoncé la Fondation dans un communiqué jeudi.

Dans une déclaration écrite, l'organisation des Sénateurs d’Ottawa explique avoir informé la Fondation il y a de cela quelques mois qu’elle comptait lancer un processus de demande de propositions (DP) équitable et transparent pour garantir que son organisme de bienfaisance reste un joueur important au sein de la communauté lorsque l’accord de licence sera expiré.

Toutefois, cette volonté du club de hockey ne semble pas avoir été au goût des gestionnaires de la Fondation. La direction de la Fondation a fait connaître son mécontentement face à cette décision et a informé les Sénateurs d’Ottawa qu’elle ne se soumettrait pas à un processus de [demande de propositions] , peut-on lire dans le communiqué de l'équipe.

Aujourd’hui, la haute direction du club et la direction du conseil de la Fondation ont officiellement rejeté l’option d’une prolongation de l’accord ainsi que l’occasion de participer dans un processus de DPdemande de propositions . Communiqué des Sénateurs d'Ottawa

La Fondation remercie les Sénateurs

Malgré cette annonce de la rupture prochaine de leurs liens, la Fondation des Sénateurs d'Ottawa a tenu à souligner qu’elle avait énormément bénéficié de son partenariat avec la formation sportive.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le club, ses joueurs, ses anciens, son personnel, ses partenaires et ses partisans ainsi qu'avec la communauté en général , explique l'organisme de bienfaisance dans une déclaration.

Ensemble, nous avons fait une différence notable dans la vie des enfants et des jeunes de la région de la capitale nationale. Déclaration de la Fondation des Sénateurs d'Ottawa

La Fondation n’a pas voulu préciser, jeudi, la raison pour laquelle elle a décidé de rompre sa collaboration avec l’équipe de hockey. Nous chercherons en priorité à remplir nos obligations opérationnelles, juridiques et caritatives actuelles d'ici le 31 juillet 2020, après quoi nous nous concentrerons sur l'avenir de la Fondation , indique le communiqué.

Pour le moment, nous tenons à remercier les Sénateurs d'Ottawa pour les 22 ans de partenariat et la générosité des gens et des entreprises de toute la région pour avoir soutenu le travail de la Fondation, ce qui a permis de créer des milliers d’occasions pour les enfants , poursuit la Fondation.

Le travail de bienfaisance se poursuit

La Fondation des Sénateurs d'Ottawa a été critiquée par le passé par un organisme de surveillance caritatif quant à la proportion des sommes d'argent récoltées qui arrivaient réellement aux organismes de bienfaisance.

Dans une étude menée en 2018, la Charity Intelligence Canada révélait que seulement 46 % de chaque dollar donné à la Fondation des Sénateurs parvenaient aux organismes que l'organisme soutient.

La franchise de hockey souhaite dorénavant élargir l’éventail des personnes qu’elle soutient lors sa prochaine campagne de bienfaisance. Les Sénateurs d'Ottawa continueront d'appuyer l'émancipation des enfants et des jeunes, la santé mentale et les soins pédiatriques et palliatifs , indique le communiqué de l'équipe.