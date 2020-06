Des villes tentent de contrôler les fêtes dans les arrière-cours

M. Brown souligne que le nombre de rassemblement de plus de cinq personnes semble augmenter en raison de la hausse des températures.

Selon lui, bien que la grande majorité des résidents de Brampton respectent les règlements de santé et de sécurité visant à freiner la propagation de la COVID-19, certains doivent faire face à des conséquences financières pour que le message soit entendu.

Le maire de Brampton, Patrick Brown. Photo : CBC

M. Brown affirme que ce sont généralement les jeunes qui ne sont pas conscients du risque que représente le virus, soulignant la forte proportion de nouveaux cas dans la ville parmi les personnes âgées de 20 à 29 ans.

À Toronto, une porte-parole a déclaré que la Ville a reçu 5 100 plaintes liées à des rassemblements dans des propriétés privées depuis que les mesures sanitaires sont entrées en vigueur

Parmi celles-ci, 468 plaintes faisaient référence à des fêtes dans des cours arrière.

Dans la région de York, la police dit avoir donné 61 contraventions pour violation des mesures sanitaires.

Le porte-parole de la police régionale de York, le sergent Andy Pattenden, précise que cela inclut des contraventions pour des rassemblements de plus de cinq personnes et pour des entreprises non essentielles qui ont poursuivi leurs activités.

Le sergent Pattenden ajoute que les agents ne patrouillent pas de façon proactive pour surveiller les rassemblements, mais qu’ils continuent de répondre aux plaintes.