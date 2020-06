Hydro-Québec se prépare au remplissage du réservoir de la Romaine-4

Depuis près d'un mois, la construction a repris sur le chantier du complexe hydroélectrique de la Romaine, après une pause forcée par la crise sanitaire.

Près de 300 personnes se trouvent actuellement sur le chantier, selon la conseillère aux relations avec le milieu d'Hydro-Québec, Sandra Chiasson.

Les équipes ont travaillé jour et nuit et vraiment toutes les énergies étaient mises sur les ouvrages de retenue, explique-t-elle. C'est ce qui fait qu'on peut faire la mise en eau présentement du réservoir de Romaine-4 et que nos ouvrages de retenue vont être prêts à temps.

Réunion sur la sécurité avant le début d'un quart de travail sur le chantier de la Romaine-4 (archives) Photo : Radio-Canada / Maxime Bertrand

Au cours des prochains jours, des messages de prévention seront transmis aux résidents de la Minganie pour demander à la population d'éviter de se rendre dans le secteur du réservoir de la Romaine-4.

En fait on demande aux gens de ne pas se rendre dans le secteur, mais c'est peu accessible, ajoute Mme Chiasson. On sait qu'il y a certaines zones qui sont utilisées par les Innus d'Ekuanitshit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur du réservoir de Romaine-4 n'est pas accessible par la route.

En raison des bouleversements liés à la COVID-19, Hydro-Québec est en train de revoir l'échéancier du projet de construction de la Romaine-4. Impossible de dire précisément à quel moment sera mise en service la quatrième et dernière centrale du complexe hydroélectrique.