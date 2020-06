Enfin une date de réouverture pour les restaurateurs

S'ils s’attendent à ce que la règle des deux mètres soit d’office imposée, de même que le port du couvre-visage et l'ajout de cloisons en plexiglas à certains endroits, les restaurateurs rencontrés sont enthousiastes et soulagés.

Première réaction : c’est une excellente nouvelle en fait, avec le beau temps annoncé, c’est vraiment une excellente nouvelle!, s’est exclamé Mathieu Richard, directeur général du Trou du Diable lorsqu’on lui a demandé comment il accueillait cette annonce pour les établissements comme le sien.

Il était temps! On l’attendait avec impatience, étant donné qu’on a un grand restaurant et que [les restaurateurs de Shawinigan], on était déjà en mesure d’appliquer toutes les mesures que le gouvernement disait.

David Rouette, copropriétaire du Saint-Mo Bistro Gourmand