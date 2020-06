Le rôle des infirmières praticiennes dans les maisons de retraite élargi pour de bon

Grâce aux changements adoptés pendant la pandémie pour aider les résidences pour personnes âgées à faire face à la pandémie, les infirmières praticiennes ont désormais plus de responsabilités comme l'admission et l'évaluation des résidents ou encore la prescription de certains médicaments et traitements.

Ces changements devraient devenir permanents le 15 août et permettront d’améliorer la qualité des soins, selon le gouvernement albertain.

Les gestionnaires de centres pour personnes âgées nous ont dit que les changements effectués durant la pandémie de la COVID-19 ont fait une réelle différence. C’est pourquoi notre gouvernement veut qu’ils deviennent permanents. Nous voulons que les résidents de ces centres aient désormais un meilleur accès aux soins primaires , affirme le ministre albertain de la Santé Tyler Shandro dans un communiqué de presse.

Les infirmières praticiennes sont autonomes et détiennent des compétences avancées qui leur permettent de fournir des soins primaires indépendants en Alberta , ajoute Mary-Elizabeth Cooper, présidente de l’Association des infirmières praticiennes de l’Alberta.

Toujours moins de cas de COVID-19 en Alberta

La région de Calgary demeure la région de la province la plus touchée par la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Malgré 15 nouveaux cas de COVID-19 en Alberta depuis 24 heures, le nombre de personnes présentement infectées par le virus SRAS-CoV-2 dans la province continue de diminuer.

Seulement 334 personnes sont présentement atteintes de la maladie dans la province, soit 10 de moins que mercredi.

La province enregistre également un nouveau décès. Il s’agit d’un octogénaire qui résidait au centre de soins longue durée Extendicare Hillcrest à Calgary.