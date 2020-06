Réouverture le 15 juin : soupir de soulagement des restaurateurs

On s’attendait à être les derniers à rouvrir avec les bars. Mais oui, on est contents. Nos employés sont contents. Il faut vivre à travers tout ça , fait savoir Annie Deschênes, directrice générale de la Fromagerie Lemaire de St-Cyrille-de-Wendover, à laquelle est aussi annexé un restaurant.

La restauration, c’est là [où il y a] des gens. C’est là que tu viens relaxer. On a très hâte au 15 juin. Annie Deschênes, directrice générale de la Fromagerie Lemaire

Rappelons qu’en mars dernier, les restaurateurs ont été parmi les premiers à devoir fermer leurs établissements en raison de la pandémie.

De son côté, Laurent Proulx, restaurateur de Drummondville, avait menacé, plus tôt cette semaine, de défier les autorités en ouvrant la terrasse de son restaurant prématurément. Il s’était pas la suite ravisé en disant vouloir respecter les consignes de la santé publique. Pour lui, cette nouvelle du gouvernement arrive à point.