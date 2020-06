Optimisme prudent dans la région pour la reprise des sports collectifs extérieurs

La ministre déléguée aux Sports et aux Loisirs, Isabelle Charest, a donné les détails alors qu'elle participait au point de presse quotidien du gouvernement jeudi.

Ainsi, il sera possible pour les sports collectifs extérieurs d'amorcer un retour à compter de lundi prochain, dans l'espoir de présenter des matchs, dans une formule adaptée à la distanciation physique, potentiellement dès la fin du mois.

Le baseball

Sa sortie a été bien accueillie par le président de l'Organisation du baseball mineur de Jonquière, Frédéric Truchon, même s'il estime que l'échéancier du gouvernement québécois est trop serré. C'est certain qu'on aurait aimé le savoir un peu plus tôt, car il y a beaucoup d'organisation derrière tout ça. Donc, il faut se retrousser les manches assez rapidement. Il faut comprendre que nous sommes des organisations purement de bénévoles. Habituellement, on est très dévoué. Ça serait super bien se passer, mais on a du pain sur la planche dans les prochains jours, c'est certain , a-t-il commenté.

Plus tôt cette semaine, Baseball Québec avait présenté son plan de retour au jeu, dans l'attente de la décision d'aujourd'hui. Le plan comprenait sept étapes, ou plutôt des manches comme l'indique le document. Avec l’annonce d’aujourd’hui, nous entrons directement dans la deuxième manche de notre document. Tous les joueurs pourrons ainsi lancer et attraper des balles dès le début des activités, quelle excellente nouvelle! , a fait savoir l'organisme qui régit le baseball mineur sur son site web jeudi.

La ministre Charest, ainsi que le premier ministre, François Legault, ont d'ailleurs reconnu que le baseball représentait un des sports où il serait le plus facile d'adapter les règles.

Pierre-Luc Gilbert est directeur général de l’Association régionale de soccer du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Le soccer

Pour ce qui est du soccer, le sport estival le plus pratiqué dans la province, la situation est moins évidente. Comme la ministre l'a si bien dit, pour 2020 si la distanciation sociale est toujours là, on ne pourra pas parler de matchs habituels. Ça va être des matchs reconfigurés, ça va être des techniques qui vont changer. Par contre, la direction technique de la région et de Soccer Québec travaillent fort pour développer tout ça , a expliqué Pierre-Luc Gilbert, directeur général de l’Association régionale de soccer du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Soccer Québec avait également publié un guide de retour au jeu le 14 mai  (Nouvelle fenêtre) . La fédération provinciale s'est réjouie également, par voie de communiqué jeudi. Il est important que nos joueurs et joueuses puissent reprendre l’entraînement et retourner sur les terrains en respectant les consignes sanitaires et de distanciation physique de deux mètres, car le soccer et toutes les activités physiques sont d’excellents remèdes pour améliorer sa santé physique et mentale , a déclaré le président de Soccer Québec, Pierre Marchand, dans le même document. Il est aussi dit que dans certains clubs la reprise pourrait aller au-delà du 8 juin.

Lors du point de presse de 13 h, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, avait laissé entendre, en parlant du soccer, que la norme des deux mètres pourrait éventuellement être abaissée à un mètre. Il a aussi avancé que, comme les contacts sont rapides et non prolongés dans ce sport, qu'ils ne sont peut-être pas si actifs au niveau de la transmission du virus.

Avec des entrevues de Catherine Gignac