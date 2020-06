John Boyega, acteur de Star Wars, fait un poignant discours antiraciste à Londres

Oscillant entre la colère et les pleurs, l’acteur de 28 ans a fait un discours coup de poing devant une foule de milliers de Britanniques rassemblée en soutien au mouvement Black Lives Matter.

Depuis la mort de George Floyd, cet homme afro-américain asphyxié par un policier blanc le 25 mai dernier, John Boyega n’hésite pas à s'exprimer sur les réseaux sociaux.

Le 27 mai, sur Twitter, l’acteur a indiqué qu’il « détestait les racistes avec passion », un message qui lui a valu une pluie d’éloges, mais aussi des commentaires désobligeants, auxquels il a répondu en se défendant bec et ongles.

Mercredi, alors qu’il prenait part à une manifestation à Londres, il s’est emparé d’un mégaphone pour dire une fois de plus le fond de sa pensée.

Je vous parle du fond de mon cœur, a-t-il lancé à la foule réunie dans Hyde Park. Je ne sais pas si j'aurai une carrière après ça, mais tant pis. C'est tellement essentiel.

La vie des personnes noires a toujours été importante. Nous avons toujours eu de l'importance. Nous avons toujours signifié quelque chose. Nous avons toujours réussi malgré tout. Et maintenant, c'est le moment. Je n'attends pas , a-t-il martelé avec passion.

Il a également insisté pour que la manifestation demeure pacifique, malgré l'émotion.

C’est très important que nous gardions le contrôle en ce moment, et que nous restions le plus pacifiques et le plus organisés possible […] Parce que vous savez quoi? Il y en a qui veulent qu’on se plante, qui veulent que notre réaction soit désorganisée, mais pas aujourd’hui.

À certains moments, l'acteur a été incapable de continuer, la voix éteinte et la gorge serrée par l'émotion.

Il faut que vous compreniez à quel point c'est douloureux de se faire rappeler chaque jour que votre race ne vaut rien – et ce n'est plus le cas, ça n'a jamais été le cas. Nous sommes une représentation physique de notre soutien à George Floyd , a-t-il lancé à mi-discours, avant d'évoquer d'autres victimes de violences policières comme Sandra Bland, Trayvon Martin et Stephen Lawrence.

Plusieurs personnalités ont soutenu John Boyega sur les réseaux sociaux, comme Mark Hamill, qui interprétait Luke Skywalker dans la première et la troisième trilogie de Star Wars. Je n’ai jamais été aussi fier de toi, John.

Le compte officiel de la saga Star Wars a également publié un message de soutien pour l’acteur.

Kanye West fait discrètement un don de 2 millions de dollars à la cause

De son côté, le rappeur américain Kanye West, qui est habituellement très présent sur les réseaux sociaux, est demeuré silencieux depuis la mort de George Floyd.

Toutefois, il a révélé jeudi, par l'entremise d'un représentant, qu'il avait fait don de 2 millions de dollars à des organismes de charité associés à George Floyd, ainsi qu'à Ahmaud Arbery et Breonna Taylor, deux victimes récentes de violences faites aux personnes noires aux États-Unis, comme le rapporte le magazine Variety.

Le rappeur américain est resté silencieux depuis la mort de George Floyd, mais cela ne l'a pas empêché de donner pour la cause. Photo : Getty Images / Harry How

Il a également établi un fonds pour couvrir les droits de scolarité de la fille de George Floyd, la petite Gianna, âgée de 6 ans. Il s'est aussi engagé à assumer les frais de justice pour les familles de Taylor et Arbery.