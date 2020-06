Des organismes de défense des droits des personnes noires unissent leurs voix

En conférence de presse jeudi, des représentants de ces organismes ont souligné que la mort de Machuar Madut, à Winnipeg, de Regis Korchinski-Paquet, à Toronto, et de George Floyd, à Minneapolis, sont seulement trois des nombreuses tragédies que l’on continue de voir dans les communautés noires , qui subissent historiquement les effets du profilage racial et du racisme systémique.

Ils appellent à la création d’ espaces sécuritaires égalitaires, où les possibilités et l’accès à la justice sont les mêmes pour tous. Pour ce faire, ils demandent l’appui et l’engagement de tous les niveaux de gouvernement, des instances législatives, de la police et des individus hors de la communauté noire.

Dans l’immédiat, la coalition invite tout le monde à se joindre à la manifestation contre le racisme systémique et la brutalité policière qui se tiendra vendredi à Winnipeg, à la suite de la mort de George Floyd à Minneapolis.

La présidente de African Communities of Manitoba (ACOMI), Titi Tijani, réclame aux gouvernements qu'ils aillent au-delà des mots et des commentaires. Quelles actions allez-vous prendre pour nous rejoindre, pour travailler avec nous, afin que nous puissions [...] réduire la violence [...] infligée aux personnes noires? , demande-t-elle en s'adressant aux gouvernements fédéral, provincial et municipal.

Le profilage racial est une préoccupation grandissante dans notre ville , affirme pour sa part Nadia Thompson, présidente du Black History Month Celebration Committee, un problème qui doit être réglé avec nos forces policières et nos représentants municipaux . Elle poursuit en indiquant que les organismes de défense des droits des Noirs doivent faire partie du processus pour trouver des solutions, qui émergeront de discussions entre la communauté et les autorités.

Les représentants de la coalition indiquent que la prévention est également essentielle, qu'il est notamment nécessaire de mettre en place des mesures d’aide concrètes et accessibles à tous pour régler les enjeux de santé mentale dans la communauté. Ces problèmes sont aussi le résultat de traumas transmis de génération en génération , souligne Titi Tijani.

Devoir faire trois fois mieux

C’est dur, être noir, c’est difficile, c’est ardu , a martelé la présidente de ACOMI. Elle a illustré son propos en affirmant que les personnes noires doivent faire trois fois mieux que leurs homologues blancs pour être reconnues .

Les porte-parole jugent donc irrespectueux le mot-clic « All Lives Matter » (Toutes les vies comptent). Aujourd’hui, c’est nous qui sommes tués , souligne Rhonda Thompson, du Congress of Black Women of Manitoba.

Rappelant que le concept de « race » est une construction sociale créée pour nous diviser , Titi Tijani incite ses confrères et consoeurs blancs, et ceux qui sont en position de pouvoir, à réfléchir aux actions concrètes qu’ils peuvent poser pour éliminer le racisme systémique et changer les procédures qui défavorisent les personnes racisées.

La coalition est formée des groupes African Communities of Manitoba, Black History Month Celebration Committee, Black Space Winnipeg, Congress of Black Women of Manitoba and Caribbean Council Organization of Manitoba.