Procès de Maurice Nadeau : « Tout ce que j’ai eu, je l’ai payé avec lui », dit une présumée victime

La seconde présumée victime estime avoir vécu une jeunesse marquée par les moments terrifiants et par la manipulation. C’est ce qu’elle a décrit jeudi, lors de la deuxième journée du procès de Maurice Nadeau, accusé de 16 chefs pour des crimes d'ordre sexuel sur deux enfants de moins de 16 ans.

Après avoir entamé son témoignage en toute fin de journée mercredi, la deuxième présumée victime était de retour à la barre jeudi matin, à Rouyn-Noranda.

Tout comme l’autre présumée victime, elle a soutenu que les attouchements étaient devenus routiniers.

J’avais peur, j’étais terrifiée, insécure, je sentais qu’il voulait me contrôler. Il me faisait du chantage et de la manipulation , décrit-elle.

Lorsqu’elle refusait de se laisser faire, Maurice Nadeau s’organisait pour qu’elle se fasse disputer par sa mère en inventant de mauvaises actions qu’elle aurait supposément faites.

Tout ce que j’ai eu, je l’ai payé avec lui , a-t-elle également mentionné, faisant allusion au droit de pouvoir appeler des amies le soir ou bien encore de passer du temps à l’ordinateur.

Au cours de son témoignage, elle a expliqué que Maurice Nadeau, à qui on reproche notamment des incitations à des contacts sexuels, des agressions sexuelles ainsi que d'avoir exhibé ses organes génitaux, lui faisait parfois écouter des films pornographiques, pour qu’elle apprenne comment faire , dit-elle.

Sa relation avec sa mère questionnée

Lors du contre-interrogatoire, l’avocat de la défense, Me Claude Bédard, est revenu sur la relation que la seconde présumée victime entretenait avec sa mère. Après en avoir discuté une première fois, vous ne lui en avez jamais reparlé? , demande-t-il.

La témoin a répondu par la négative. C’était très tabou , a-t-elle ajouté, soulignant que Maurice Nadeau la faisait sentir coupable constamment.

Une autre témoin s’est également présentée à la barre, mais un interdit de publication nous empêche de dévoiler la teneur de ses propos.

Le procès était originellement prévu pour deux jours, mais l'accusé n'a pas eu le temps de témoigner lors de la seconde journée. Une autre audience a donc été prévue pour le 2 octobre 2020.