Un nouveau système de ramassage de gros rebus montré du doigt

Les changements apportés à la collecte des encombrants à Sherbrooke semblent ne pas avoir été notés par tous les citoyens. Des encombrants s’accumulent aux abords des résidences dans différents secteurs de la ville et y demeurent pendant plusieurs jours ou semaines.

Sur la rue de Vimy, à Sherbrooke, plusieurs citoyens affirment que des encombrants, dont des sofas, sont entassés en bordure de route depuis plusieurs mois, en face d’un immeuble à logements. Ça fait deux mois , souligne un citoyen rencontré sur place. Ce n’est pas plaisant à regarder, on a hâte qu’ils les enlèvent , ajoute une autre citoyenne.

Ces situations pourraient possiblement s’expliquer en raison de la méconnaissance de certains citoyens quant aux changements apportés à la collecte des encombrants.

Antérieurement, il y avait des périodes prédéterminées dans l’année, dont une au mois de mai, où la Ville procédait à la récupération des encombrants sur l’ensemble du territoire. Dorénavant, il est obligatoire de prendre rendez-vous, sinon les encombrants pourraient se fondre dans le décor pour plusieurs semaines.

C’est sûr qu’il y a des gens qui ont sorti leurs encombrants au début du mois de mai par habitude. Souvent il y a comme un effet d'entraînement aussi. Odile Goulet, ingénieure au Bureau de l’environnement de la Ville de Sherbrooke

On peut [aussi] penser qu’il y a peut-être des gens qui ont échappé l’information, surtout dans le contexte de la pandémie où on a eu beaucoup d’informations à gérer , explique Odile Goulet, ingénieure au Bureau de l’environnement de la Ville de Sherbrooke.

Ce changement de procédure s’explique, selon Mme Goulet, par un désintérêt des sous-traitants. Si on n’avait pas changé le mode de collecte, il n’y aurait pas eu de collectes , explique-t-elle.

Les propriétaires d’immeubles à logements tenus responsables

Les citoyens sont invités à signaler les situations problématiques à la Ville. Cependant, dans le cas des immeubles à logements, la Ville considère que les propriétaires sont responsables, même si le fautif est le locataire.

Quand c’est un immeuble locatif, c’est toujours le propriétaire qui est responsable. Donc [ultimement], c’est lui qui va devoir rendre des comptes par rapport aux encombrants qui sont là , souligne Mme Goulet.

Ainsi, après un signalement par un citoyen, la situation pourrait prendre un certain temps à se régler puisque la Ville procédera à l’envoi d’un inspecteur et demandera ensuite au propriétaire de procéder au nettoyage.

Un délai d’un mois

La confirmation de rendez-vous pour une collecte peut prendre jusqu’à un mois. La Ville se donne ensuite 5 jours après la date indiquée de collecte pour procéder.

Mme Goulet estime qu’il y a encore place à l’amélioration, notamment en ce qui concerne les délais d’intervention. C’est sûr que c’est une année de transition, mais à long terme, les gens vont apprécier ce mode de collecte , précise-t-elle.

À l’approche de la période des déménagements, des citoyens pourraient-ils donc se prendre trop tardivement pour une prise de rendez-vous et décider d’abandonner leurs encombrants en bord de route? On s’attend à cela, concède Mme Goulet. Mais c’est à tout le monde de respecter les consignes et de s’inscrire. Ça peut être à la fois le locataire qui s’inscrit pour ses besoins comme le propriétaire qui inscrit son immeuble pour l’ensemble de son immeuble.