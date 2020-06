CrossFit : s'entraîner dans un stationnement

En raison de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a obligé la fermeture des salles de sport. Voulant continuer d'offrir des services pour ses clients, l'entreprise CrossFit Sag s'est tournée vers cette alternative qui respecte toutes les recommandations de la santé publique.

Ainsi, la copropriétaire et entraîneuse, Rosalie Bélanger, lance des encouragements dans sa nouvelle salle d'entraînement... le stationnement. C'est encore plus motivant que la vidéoconférence pour le participant Steve Desbiens. C'est difficile de se motiver à la maison derrière le patio. Ça prend de la bonne musique et bien du courage, donc j'avais bien hâte que ça recommence ici en groupe et cette formule-là est parfaite pour se motiver. On n'a pas le choix de venir , a-t-il admis.

Le copropriétaire de CrossFit Sag, Peter Tremblay, nettoie des poids après leur utilisation. Photo : Radio-Canada

Le stationnement permet d'accueillir seulement huit personnes lors d'une même séance afin de respecter la règle de distanciation. Pour sa part, le copropriétaire Peter Tremblay se promène vaporisateur à la main pour tout désinfecter.

On installe tout l'équipement sur un tapis, eux ils viennent à tour de rôle chercher leur équipement. À la fin, ils rapportent l'équipement sur un autre tapis, on désinfecte et nous on entre l'équipement , a-t-il détaillé.

En attendant la réouverture, la salle d'entraînement de CrossFit a été réaménagée. Photo : Radio-Canada

Rosalie Bélanger et Peter Tremblay ont réaménagé l'intérieur du centre qui, espèrent-ils, pourra rouvrir bientôt. Toutes les mesures ont été mises en place. Quand on va ouvrir. On va être prêts.

Selon un reportage de Gabrielle Morissette