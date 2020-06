Les enseignants du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue inquiets de possibles mises à pied

Le Syndicat des enseignants et enseignantes de Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (SEECAT) s’inquiète de possibles mises à pied à la prochaine session et exhorte le ministère de l’Éducation de fournir des ressources supplémentaires.

En effet, l’implantation de cours à distance nécessite moins d’enseignants, puisqu’une même personne peut donner un cours virtuel aux étudiants des différents campus.

Philippe Marquis, membre exécutif du syndicat et porte-parole, indique que le SEECATSyndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue craint que des enseignants qui donnent des cours théoriques et qui ont peu d’ancienneté perdent leur poste.

C’est le calcul, actuellement, dans l'organisation des tâches qui, entre guillemets, tombe sous le sens. C’est-à-dire qu’un enseignant n’aura pas besoin de se déplacer, donc il n’y aura pas de ce qu’on appelle des charges individuelles. Plutôt que de donner un cours à 15 étudiants à Amos et 10 étudiants à Val-d’Or, il va le donner à 25 étudiants en même temps , explique Philippe Marquis.

Judith Lecompte, coordonnatrice en enseignement spécialisé au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et membre exécutive du Syndicat, précise que dans certains programmes techniques, à l’inverse, on risque de manquer d‘enseignants.

Dans ces techniques-là, le problème est inversé parce qu’il faut multiplier les groupes. On est obligé de faire des activités pratiques en présentiel, mais on peut seulement le faire avec de tout petits groupes à cause des mesures sanitaires et ça fait en sorte qu’il y a plus de groupes. On a besoin de recruter plus d’enseignants, et il y a des départements où c’est plus difficile de recruter des enseignants, indique Judith Lecompte. Alors là, on a comme deux opposés de problèmes parmi les départements.

On ne pourra pas fonctionner avec le même budget pour la prochaine session, c’est impensable, dans notre tête. Philippe Marquis, membre exécutif et porte-parole du SEECAT Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue

M. Marquis note que le SEECATSyndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue travaille conjointement avec l’administration du Cégep ainsi que la Fédération des Cégeps. Ce qu’on espère, c’est que le gouvernement du Québec vienne aider dans la situation actuelle pour éviter de perdre des professeurs et aussi éviter de perdre des étudiants.

La direction du Cégep n'a pas accordé d'entrevue, mais a répondu par courriel que le Cégep opte pour une formation hybride à l'automne 2020.

Il est trop tôt, à ce stade-ci, pour évaluer l'impact sur les tâches enseignantes et nous entretenons un contact étroit avec les instances syndicales pour identifier des solutions et minimiser les conséquences possibles, a formulé la direction. Mais conscients de la difficulté à recruter des ressources qualifiées en enseignement, nous faisons tout en notre possible pour limiter l'impact sur la précarité des emplois, en respect des conventions collectives en vigueur, et assurer une expérience d'enseignement agréable, tant pour les enseignants que pour les étudiants.

La crainte de perdre des étudiants

Les enseignants pensent aussi que les conditions difficiles des cours à distance risquent de démotiver certains étudiants. Le SEECATSyndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue souhaite donc avoir plus de ressources pour, par exemple, fournir plus de soutien individuel aux étudiants et mieux les accompagner.

Quand on demande du budget supplémentaire, c’est simplement pour s’assurer qu’on va pouvoir donner un enseignement conséquent. Parce que ce n’est pas rien pour un étudiant de s’asseoir pendant 4, 5, 6 heures devant son ordinateur et de se faire donner des cours par quelqu’un qui n’est pas formé pour ça. Donc tout ce qu’on travaille à faire avec l’administration, c’est d’éviter de perdre des étudiants, d’éviter qu’il y en a qui décident de lâcher le Cégep , souligne Philippe Marquis.

Le SEECATSyndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue espère que la mise à jour économique attendue d’ici la fin du mois de juin inclura des montants prévus pour fournir davantage de ressources aux enseignants, afin d’être en meilleure capacité de donner des cours de qualité.