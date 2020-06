La série québécoise C’est comme ça que je t’aime vendue en France

Offerte sur ICI Tou.tv Extra depuis le mois de mars, la série C’est comme ça que je t’aime, du tandem François Létourneau et Jean-François Rivard, a été vendue à la plateforme Salto, qui ambitionne d’être la réponse française à Netflix.

Cette série représente exactement ce que Salto souhaite incarner, une offre au contenu osé et original qui mêle parfaitement liberté de ton et humour noir , a déclaré, au magazine Variety, Thomas Crosson, directeur des contenus de Salto.

Un succès à Berlin

Cette acquisition de la série par Salto fait suite au succès rencontré par C’est comme ça que je t’aime en février dernier lors de sa présentation à la Berlinale Series, à l'occasion du Festival international du film de Berlin.

La réponse extrêmement positive reçue par la série à Berlin et l’intérêt des acheteurs étaient très mérités étant donnée la force du talent créatif devant et derrière la caméra, et nous nous attendons à d’autres ventes à l’international , a ajouté Julien Leroux, l’un des vice-présidents de Cineflix Media, qui distribue Happily Married, le titre en anglais donné à C’est comme ça que je t’aime.

C’est comme ça que je t’aime, une chanson populaire en France

La plateforme de vidéo à la demande Salto, fruit de la collaboration entre les groupes de télévision français France Télévisions, TF1 et M6, devrait être en ligne à l'automne. C’est comme ça que je t’aime est l’un des premiers contenus étrangers que Salto achète.

C’est comme ça que je t’aime tire son nom de la chanson de Mike Brant, qui a connu un immense succès en France avant de mourir, en 1975, alors qu’il n’avait que 28 ans.

Écrite par François Létourneau et réalisée par Jean-François Rivard, la série met en vedette François Létourneau, Patrice Robitaille, Karine Gonthier-Hyndman, Marilyn Castonguay, Sophie Desmarais et Rémi-Pierre Paquin.

C’est comme ça que je t’aime, qui a été l’une des séries plus regardées sur ICI Tou.tv au printemps, raconte l’histoire de deux couples en crise qui, dans le Québec des années 1970, deviennent les criminels les plus célèbres de l'histoire du crime organisé de la région de Québec.