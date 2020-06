Possible retour de l’OSQ au Grand Théâtre en juillet

Un retour de l'Orchestre symphonique de Québec (OSQ) en juillet, c'est possible? C’est ce qu’on vise , explique la directrice générale Astrid Chouinard.

Les dernières annonces de la ministre de la Culture Nathalie Roy, qui souhaite une réouverture des salles de spectacles d’ici le 24 juin, ont réjoui la direction de l’Orchestre symphonique de Québec.

La nouvelle qui nous a intéressés, c’est de savoir qu’on pouvait avoir accès à des studios d'enregistrements ou des salles de spectacles pour pouvoir faire des répétitions ou des captations , explique la directrice générale.

L’Orchestre avait des projets prévus en juillet et en août avec ses musiciens, des projets qui seront adaptés en fonction des recommandations de la santé publique.

Juillet et août seront une période de travail, de répétitions, de captations pour le numérique et de projets ponctuels en petite formation à travers la ville avec différents partenaires

Des concerts dans des ciné-parcs cet été?

Des pourparlers sont d’ailleurs en cours avec le Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ), qui chapeaute le projet de la ville de mettre en place trois ciné-parcs gratuits.

Ça pourrait être un concert de l’orchestre capté au Grand Théâtre et diffusé en direct sur les écrans de ciné-parcs , laisse entendre Astrid Chouinard.

Des spectacles en salle dès septembre

C'est ce que souhaite la direction de l'orchestre. Avant d’accueillir le public, il faut toutefois le feu vert de la ministre.

On a déjà des petits projets prévus en petites formations, dans un premier temps. On attend aussi que le Grand Théâtre puisse avoir toutes les autorisations nécessaires de la santé publique pour qu’on puisse retourner sur place .

J’ai espoir que dans les deux prochaines semaines, on aura vraiment une confirmation qu’on puisse allez de l’avant Astrid Chouinard, directrice générale de l'OSQ

Tout le monde devra s'ajuster à vivre les concerts différemment.

On comprend qu’on ne pourra pas avoir les assistances habituelles. On fait des plans de taux d’occupation de salles de 20 à 30 %. On peut penser que c’est comme ça que ça va se passer au début.

Nous on est fin prêts. On ajuste nos projets en conséquence. Astrid Chouinard, directrice générale de l'OSQ

Il y aura utilisation de masques et de plexiglas, un redéploiement des musiciens sur scène ainsi qu'une gestion des entrées et des sorties des musiciens. Dans un premier temps ce sera des concerts plus courts, pas de pause.