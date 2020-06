Nos suggestions des meilleures cuisines noires de Montréal

La région de Montréal regorge de petits trésors de nourriture créole et africaine, parfois seulement connus de quelques initiées et initiés. La cuisine caribéenne et les cuisines des diverses cultures qui proviennent du continent africain sont souvent composées de viandes grillées ou frites, de légumes racines tels que le manioc, ou bien de bananes plantain, et de riz, évidemment.

Toutefois, loin de s’y arrêter, plusieurs restauratrices et restaurateurs noirs du Québec réussissent aujourd’hui à sublimer leurs traditions et à les faire vivre dans une nouvelle réalité culinaire, foncièrement moderne et innovatrice.

Parce que la nourriture est souvent un pont entre les cultures, et que notre époque pourrait bien se permettre de bâtir plus de ponts que de murs, nous vous proposons quelques restaurants et des commerces d’alimentation tenus par des personnes noires, qui nous font découvrir de nouvelles saveurs et des ingrédients uniques et qui ont un monde à offrir.

Agrikol

Ce populaire restaurant de cuisine haïtienne propose les classiques, comme le griot, le kabrit, les chiktay, les accras, etc, dans une ambiance et un décor festifs. Ce qui le démarque des autres, toutefois, c’est l’attention portée aux cocktails, à la présentation des plats, à son âme vivante et colorée. Même si l'on n’y va pas pour souper, on peut simplement passer une belle soirée au Agrikol, à siroter un verre en appréciant la vie qui y bouillonne.

Lloydies

Véritable restaurant familial, le Lloydies sert une nourriture caribéenne simple, mais savoureuse. On y découvre un fabuleux poulet jerk et le fameux pâté jamaïcain, entre autres.

Kwizinn

Fruits de mer, viandes grillées, grands cocktails de rhum et autres gourmandises (comme les beignes!) sont au rendez-vous au Kwizinn, petit restaurant sur la plaza Saint-Hubert. Des plats copieux et bien présentés, une ambiance festive et une terrasse en été, que demander de mieux?

Nil Bleu

Haut lieu de la gastronomie africaine, le Nil Bleu est un restaurant d’inspiration éthiopienne. Les magnifiques plats servis sur une injera, l’incontournable crêpe éthiopienne, composés de légumes grillés, de mijotés et de viandes, sauront plaire à tout coup. Les assortiments de plats principaux comprennent aussi une grande sélection de plats véganes. Les groupes sont aussi les bienvenus.

Centre des viandes F. Lasenza

Cette boucherie qui comporte plusieurs succursales dans la région métropolitaine est un incontournable pour les pièces de viandes de qualité et à petit prix. Également, plusieurs produits créoles et africains sont proposés dans les étagères de ce commerce.

https://www.iasenza.com/index.html  (Nouvelle fenêtre)

Tiers Paysage

Pour sortir des sentiers battus et pour changer un peu de la thématique très créole de cette liste, nous suggérons le bar à vin Tiers Paysage, qui sert des plats gastronomiques composés d’ingrédients locaux et avec une certaine dose de poésie.

Le Virunga

Les assiettes du Virunga ne pâlissent pas même devant les plus belles tablées de Montréal. C’est un endroit tenu de main de maître, où l'on sert des plats congolais qui célèbrent les ingrédients québécois, en plus d’offrir plusieurs options végétariennes. Une perle au cœur du Plateau-Mont-Royal.

Le Palme

Un endroit de fraîcheur dans le Village, le restaurant Palme offre les classiques créoles, avec une petite touche originale. Des assiettes colorées et appétissantes vous attendent dans ce charmant endroit.

Fourchette antillaise

Cet assez grand restaurant propose une cuisine classique créole et, en temps normal, un buffet à volonté les dimanches. Un choix solide pour les groupes.

https://www.fourchetteantillaise.com/  (Nouvelle fenêtre)

Pikliz

Ce comptoir, nommé en l’honneur du condiment épicé omniprésent en Haïti, offre la gamme classique des plats créoles, avec une touche de fraîcheur et de bon goût. Situé dans Saint-Henri, ce petit restaurant propose également une poutine au griot et un wrap avec options végés!

Le Bled Resto Lounge

Ce restaurant du Quartier latin fait sortir de sa cuisine des plats tirés du répertoire des Mandé, des Peuls, des Bantous, des peuples du Sahara, avec une optique moderne et festive. Un endroit à essayer pour sortir de sa zone de confort et explorer de nouvelles combinaisons de saveurs.

Méli-Mélo

L’épicerie Méli-Mélo est une véritable institution dans Villeray. Elle offre une belle sélection de produits créoles, mais le véritable secret de Méli-Mélo est le Néo Resto, un petit comptoir de nourriture préparée au fond du marché, où vous trouverez de beaux plats alléchants et abordables.

640, rue Jarry E, Montréal

Maquis Yasolo

Le restaurant Maquis Yasolo, c’est une offre simple, mais bien faite, qui fera des heureux et des heureuses autant chez les puristes de la nourriture afro-caribéenne que chez les gens qui veulent explorer. Des options véganes sont offertes et les plats mettent en valeur beaucoup d’ingrédients québécois.

Tassot Créole

Avec quatre succursales sur la Rive-Sud, une à Laval et une autre à Terrebonne, le Tassot Créole est un incontournable. Une nourriture honnête et sans fioritures (mais avec beaucoup de fritures), quoi demander de plus?

Cet article est appelé à s’allonger au fur et à mesure que je recevrai vos suggestions.