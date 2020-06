Racisme : un problème sérieux dit la chef de police de Thunder Bay

Mme Hauth sera présente vendredi à une manifestation pour le mouvement Black Lives Matter. Nous avons pris contact avec les organisateurs de l’événement et nous soutenons leur objectif de faire de cet événement une manifestation pacifique.

Il est impossible de rester silencieux face à un problème qui nous touche tous , écrit-elle. Il n’y a pas de place dans cette société pour la violence et les comportements racistes.

Nous sommes aujourd’hui et chaque jour solidaires de notre communauté et, surtout, de ceux qui sont victimes du racisme et de la discrimination sous toutes leurs formes.

Sylvie Hauth, chef du Service de police de Thunder Bay