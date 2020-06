Jason Roy Léveillée adaptera les romans jeunesse Défense d’entrer! pour la télévision

La série, qui prendra vie sur ICI Tou.tv Extra et ICI Télé en 2021, comprendra 26 épisodes de 30 minutes scénarisés par Caroline Héroux, avec Pierre Szalowski à la script-édition. Comme dans les romans, on pourra y suivre les aventures de Charles-Olivier (dit Lolo), un jeune garçon de 11 ans qui raconte sa vie dans son carnet secret.

Caroline Héroux et son fils Charles-Olivier Larouche, l'inspiration pour le personnage de Lolo dans la série de livres « Défense d'entrer! » Photo : Défense d'entrer

Depuis la sortie du premier tome, en 2014, Défense d’entrer! a connu un énorme succès en librairie, avec plus de 300 000 exemplaires vendus au Canada et en Europe. Avec 13 tomes publiés en un peu plus de 5 ans, la série a relevé le défi d’intéresser les jeunes garçons à la lecture. L’adaptation télévisuelle sera grandement inspirée du premier tome, mais inclura également des histoires inédites.

L'acteur Jason Roy Léveillée, qu’on a pu voir dans Lance et compte, Ramdam, À vos marques... party!, et plus récemment, Le chalet, passera pour la première fois derrière la caméra. Des auditions seront lancées bientôt pour trouver les jeunes qui incarneront les personnages à l’écran.