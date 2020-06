Tollé après un incident raciste dans une réserve autochtone près de Port Alberni

Une vidéo publiée lundi soir sur les réseaux sociaux par un membre de la Première Nation de Tseshaht, sur l’île de Vancouver, et qui montre les occupants d’un camion de passage dans la réserve crier des insultes racistes aux habitants, suscite l'indignation de nombreux membres de la communauté.

La mairesse de Port Alberni, Sharie Minions, affirme même que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête sur l’incident. Je sais que l'affaire est prise au sérieux , dit-elle.

Mme Minions dit qu'elle a vu la vidéo lorsque son amie Cynthia Dick, la conseillère en chef de la Première Nation de Tseshaht, l’a publiée sur sa page Facebook.

La présidente du conseil tribal de Nuu-chah-nulth, situé à Port Alberni, Judith Sayers, affirme de son côté que, après le visionnement de la vidéo, elle était complètement dégoûtée et consternée .

Il faut pouvoir se sentir en sécurité dans sa propre maison et sa propre communauté, déclare-t-elle. De subir ce genre de gestes dans sa propre rue, c’est dévastateur pour plusieurs, et ça rend aussi les gens furieux.

Judith Sayers aimerait que la GRC retrouve ceux qui sont impliqués dans l’incident et qu’elle évalue la possibilité de déposer des accusations contre eux. Elle espère également que les personnes qui reconnaîtraient le camion le signalent à la police.

Elle souhaite par ailleurs que cet incident permette à tous de tirer des leçons.