La plupart des cas de COVID-19 en C.-B. liés à l’Europe et à l’est du Canada

La médecin hygiéniste en chef, la Dre Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont révélé les résultats du dépistage génomique de différentes souches du virus dans la province.

Selon eux, les cas recensés au début de la pandémie liés à des voyages en provenance de la Chine et de l’Iran ont été bien maîtrisés, menant à relativement peu d’autres infections.

Ce sont des souches associées à l’Europe et à l’est du Canada qui représentent la plus importante source d’infections par le coronavirus en Colombie-Britannique.

Les autorités expliquent notamment qu'une éclosion reliée à la conférence Pacific Dental, à Vancouver, au début du mois de mars, a rapidement répandu des souches du virus originaires de l’est du Canada et de l’Europe.

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique Adrian Dix lors d'un point de presse le 4 juin 2020. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur/CBC

Des souches liées à l’État de Washington sont également à l’origine de nombreux cas d’infections dans la province, en particulier dans des centres de soins de longue durée dans la régie de santé Vancouver Coastal.

Les données régionales montrent que Richmond a le taux d’infection le plus faible du Lower Mainland.

La mutation relativement lente dans le génome de ce virus permet de remonter à son origine, a expliqué la Dre Henry.

Un déclin de la propagation du virus en été

Cas de COVID-19 par groupe d'âge, en pourcentage et en nombre total de cas recensés en date du 29 mai 2020 par les autorités de la santé de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada

Les autorités de la santé de la Colombie-Britannique présentaient la nouvelle modélisation deux semaines après le début de la deuxième phase du plan de relance de la province.

Elles prévoient un déclin de la transmission de la COVID-19 au cours de l’été, tant que la population continue de respecter la distanciation physique.

Nous sommes présentement entre 30 et 40 % [de nos contacts habituels] , explique la Dre Henry. Nous voulons rester entre 50 et 60 % et nous aurons probablement un faible nombre de cas et pas d'augmentation exponentielle.

Selon les données de la province, la population britanno-colombienne reprend graduellement la fréquentation des lieux publics comme les transports en commun et les centres commerciaux depuis le début de la phase 2, le 19 mai.

La modélisation prévoit que si la population reprend 70 % de ses activités habituelles, il y aura une augmentation rapide de la transmission de la COVID-19.

La Dre Henry affirme également que toute personne ayant des symptômes du virus doit continuer de s’isoler.

Les derniers chiffres en Colombie-Britannique

Jeudi, les autorités ont annoncé cinq nouveaux cas d’infection dans la province et aucun nouveau décès dans les dernières 24 heures.

Jusqu'à présent, 2632 personnes ont reçu un diagnostic de COVID-19 dans la province, et 166 personnes ont succombé à la maladie. La grande majorité de ces dernières, soit 143, étaient des personnes âgées de plus de 70 ans.

Actuellement, 26 personnes sont hospitalisées, dont 6 aux soins intensifs. Les hospitalisations sont toutes situées dans les régies de santé Vancouver Coastal et de la vallée du Fraser.

La plupart des cas positifs de COVID-19 depuis le début de la pandémie ont été recensés en Colombie-Britannique concernaient des personnes âgées de 30 à 60 ans, selon les données de la province présentées jeudi.

Pourcentage d’hospitalisations, d’admissions aux soins intensifs et de décès liés à la COVID-19 selon l’âge en Colombie-Britannique, entre le 1er janvier et le 29 mai 2020. Photo : Radio-Canada

Cependant, les personnes de plus de 70 ans représentent la grande majorité des hospitalisations. Les hommes de tous les âges sont également surreprésentés parmi les cas plus graves du virus et représentent deux tiers des hospitalisations et des décès.

Cette semaine, après que des milliers de personnes se sont réunies dimanche à Vancouver pour manifester contre la violence policière, les autorités de la santé ont demandé à la population de demeurer vigilante et de continuer à respecter la distanciation physique, car le virus responsable de la COVID-19 circule toujours.

Les responsables de la santé ont rappelé que l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes demeure en vigueur.

Nous sommes tous inquiets par les manifestations qui ont lieu et qui pourraient déclencher une augmentation des infections , a déclaré la Dre Henry lors du point de presse. Nous ne sommes pas à l’abri de personnes qui pourraient apporter le virus en Colombie-Britannique.

Elle souligne notamment que la transmission du virus continue au sud de la frontière dans l’État de Washington.

Dernier bilan présenté mercredi : 2632 cas de COVID-19 dans la province depuis le début de la pandémie;

166 personnes mortes des suites de la maladie;

2265 personnes complètement rétablies de leurs symptômes;

26 personnes hospitalisées, dont 6 aux soins intensifs.

L’ouverture des écoles, un faible risque

Selon les modèles, la réouverture des écoles de la province représente par ailleurs un faible risque de transmission.

La Dre Henry explique que les enfants sont moins susceptibles de transmettre le virus entre eux et aux adultes. De plus, même s’ils avaient le même taux de transmission que les adultes, les mesures d’éloignement physique minimiseraient la transmission.

Globalement, les jeunes en Colombie-Britannique n’ont pas été gravement touchés par le virus. Seulement un adolescent et deux enfants de moins de 10 ans ont été hospitalisés en raison de la maladie.

Dépistage accru depuis mars

La médecin hygiéniste en chef a par ailleurs félicité les travailleurs de la santé pour leurs efforts pour dépister le virus depuis la mi-mars.

Elle a expliqué que, depuis le 15 mars, quand les premières restrictions de la province ont été imposées, le système de santé a mené 11 085 enquêtes sur des cas de COVID-19.

Avant les restrictions, chaque personne qui avait reçu un diagnostic positif du virus avait en moyenne des contacts avec 11 autres personnes. Ce chiffre a diminué à seulement 4 personnes après le 15 mars.