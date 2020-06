COVID-19 : environ deux fois plus de cas actifs en Outaouais qu'à Ottawa

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais a annoncé, jeudi, un nouveau cas confirmé de la maladie et un nouveau décès sur son territoire. La plus récente victime était un résident ou une résidente du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Champlain-de-Gatineau.

Cela porte le bilan cumulatif en Outaouais à 548 cas confirmés et 23 décès depuis le début de la pandémie. À ce jour, 348 personnes qui avaient contracté la COVID-19 se sont rétablies. La région est donc toujours aux prises avec 177 cas actifs.

Dans son plus récent bilan quotidien, Santé publique Ottawa (SPO) a pour sa part rapporté 8 nouveaux cas et 1 nouveau décès, pour un total de 1985 cas confirmés en laboratoire et 248 victimes. En déduisant du total cumulatif les décès et les 1644 cas résolus, il reste 93 cas actifs de COVID-19 dans la capitale fédérale.

Quant au bilan du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), il est resté somme toute inchangé, jeudi. Comme la veille, les autorités ont fait état d'un total cumulatif de 149 cas confirmés et 11 décès. Également, 118 cas sont maintenant résolus, ce qui veut dire que la région compte 20 cas actifs.

Soulignons toutefois que les systèmes de santé ontarien et québécois n'ont pas le même protocole de dépistage et de calcul. Les comparaisons ci-dessus sont donc présentées à titre informatif.