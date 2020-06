Voici les artistes qui seront à la fête nationale télévisée

Plus d’une quarantaine d’artistes, dont Marie-Mai, Michel Rivard, Louis-Jean Cormier et Isabelle Boulay, participeront au grand spectacle de la fête nationale du Québec, sans rassemblement et télévisé, qui sera animé par Ariane Moffatt et Pierre Lapointe.

La soirée de festivités doit être tournée à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières en respectant les plus strictes consignes sanitaires , peut-on lire dans un communiqué du Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) et du Comité de la fête nationale du Québec à Montréal (CFN), qui organisent l’événement.

Les artistes qui participeront à la fête, intitulée Tout le Québec à l’unisson, interpréteront de grands classiques québécois, mais aussi des succès populaires de leur répertoire, selon l’organisation. Trois orchestres symphoniques – l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre métropolitain et l’Orchestre symphonique de l’Estuaire – seront aussi de la partie.

Le traditionnel discours patriotique sera décliné sous forme de contes, slams et chansons par le conteur Fred Pellerin, l’artiste Elisapie, l’auteur et slameur David Goudreault et la comédienne Christine Beaulieu.

Sans les rassemblements, notre fête nationale sera bien différente cette année, mais ça ne nous empêchera pas de célébrer notre fierté et notre culture, qui sont bien vivantes , a affirmé le premier ministre du Québec, François Legault, selon le communiqué.

Les quatre principaux réseaux de télévision francophone du Québec – Radio-Canada, TVA, Télé-Québec et V – diffuseront simultanément les célébrations le 23 juin à compter de 20 h, une « grande première », selon l’organisation.

La liste des noms des artistes dans le communiqué Patrice Michaud, Lara Fabian, Michel Rivard, Marie-Michèle Desrosiers, Gregory Charles, Marie-Mai, Louis-Jean Cormier, Isabelle Boulay, Richard Séguin, Luce Dufault, Émile Bilodeau, Cœur de pirate, Vincent Vallières, Alexandra Stréliski, Hubert Lenoir, Les sœurs Boulay, SOMMM (Ariane Moffatt et Étienne Dupuis-Cloutier), FouKi, Les Trois Accords, Roch Voisine, Paul Piché, Diane Dufresne, Martha Wainwright, Corneille, Mara Tremblay, Marie-Pierre Arthur, Jim Corcoran, Fred Pellerin, Elisapie, David Goudreault et Christine Beaulieu