L'ancien gouverneur de la Banque du Canada siègera au conseil d’administration d’Enbridge

Le président d’Enbridge, Greg Ebel, affirme que M. Poloz possède une vaste expérience commerciale et financière, ainsi qu'une expertise en économie mondiale et en politiques publiques.

Stephen Poloz est devenu gouverneur de la Banque du Canada en 2013 et a effectué un mandat de sept ans. Avant de diriger la Banque centrale, il a été chef de la direction d'Exportation et développement Canada de 2011 à 2013.

En plus des pipelines, Enbridge a également des activités de distribution et de stockage de gaz naturel qui offrent des services à des clients de détail en Ontario et au Québec, et des actifs d'énergie renouvelable en Amérique du Nord et en Europe.