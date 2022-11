Il y a 50 ans, à l'automne 1972, Pierre Foglia commençait à écrire pour le journal La Presse. Il a été un des chroniqueurs de la presse écrite québécoise parmi les plus lus et influents du Québec. Des entrevues accordées à la radio et à la télévision de Radio-Canada nous révèlent de multiples facettes de sa personnalité.