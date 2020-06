Un ciné-parc verra le jour à Montréal

Le controversé projet immobilier Royalmount, situé au coin du boulevard Décarie et de l’autoroute 40, s’enrichira d’un ciné-parc de 250 places dès le 21 juin. Les promoteurs promettent d’offrir un site sécuritaire et multifonctionnel, qui pourra aussi accueillir des spectacles.

Conçu par Adam Bultz, de C3 Events, et Lorne Levitt, de Total Events, le théâtre Ciné-Parc Royalmount entend offrir des projections de films, des spectacles d’humour, des concerts, des événements sportifs en direct, des lancements et même des remises de diplômes, tout en respectant les pratiques de distanciation physique.

Tout le monde est à la recherche de solutions pour pouvoir se rassembler en groupe de plus de 10 personnes en sécurité afin d’assister à des productions en direct, des célébrations, des événements corporatifs, ou tout simplement pour sortir de la maison et faire quelque chose de différent. Nous sommes ravis d’enfin pouvoir offrir aux Montréalais la chance de sortir de leurs maisons pour passer du temps ensemble, mais séparément , ont déclaré les deux cocréateurs dans le communiqué.

Le théâtre ciné-parc Royalmount sera situé au bout du chemin Royden. Photo : Capture d'écran

On y souligne que le plan du site a reçu l’approbation des gouvernements provinciaux et locaux et permet aux invités de sortir de leur véhicule en toute sécurité dans une zone prédéterminée à l’avant de la voiture afin de profiter des festivités tout au long de la soirée . Des images du projet devraient être dévoilées la semaine prochaine.

D'ailleurs, le gouvernement du Québec avait autorisé les ciné-parcs à ouvrir le 29 mai dernier. Après cette annonce, plusieurs nouveaux ciné-parcs devaient ouvrir, alors qu'il n'y en avait que cinq au Québec encore en opération.

Des mesures sanitaires

En matière de mesures pour respecter les consignes de la Santé publique, le théâtre Ciné-Parc Royalmount offrira un service à l’auto afin d’éviter que la clientèle n’ait à sortir des voitures ainsi que des toilettes individuelles munies d’un lavabo et nettoyées après chaque utilisation par une équipe.

Le son sera diffusé depuis les haut-parleurs de chaque voiture et le site sera équipé d’une scène de 30 pieds avec éclairage et son, ainsi que d’un écran géant DEL.