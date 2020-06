Un fonds de 150 M$ pour le milieu des sciences de la vie au Québec

Le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ soutiendront le secteur des sciences de la vie au Québec grâce à une enveloppe totale de 150 millions de dollars sur cinq ans.

Investissement Québec investira 75 millions de dollars et le Fonds de solidarité FTQ en fera autant, apprend-on par voie de communiqué. L’annonce conjointe découle d’une demande des acteurs du milieu, y précise-t-on.

Selon Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, le potentiel des sciences de la vie est immense.

Il s’agit d’un secteur économique très porteur pour le Québec et doté d’une fondation solide qui lui permettra de se développer rapidement. Cet investissement majeur permettra d’appuyer la croissance de nos entreprises et de favoriser l’innovation , déclare-t-il.

Plus précisément, cette initiative vise notamment à appuyer les entreprises québécoises des sciences de la vie, la recherche issue des universités et des centres de recherche publics et la mise en place d’équipes de gestion.

De plus, cette mesure permettra de favoriser l’essor d’une expertise en développement clinique, tout en attirant dans la province des fonds internationaux axés sur les sciences de la vie.

La pandémie de la COVID-19 nous rappelle plus que jamais l’importance de la recherche et du développement en sciences de la vie. Le Québec compte des centaines de scientifiques de classe mondiale, qui travaillent dans des infrastructures de recherche de qualité , affirme Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

En 15 ans, Investissement Québec a investi environ 235 millions de dollars dans des fonds spécialisés en sciences de la vie. De son côté, le Fonds de solidarité FTQ a investi 1,6 milliard de dollars pour soutenir le secteur québécois des sciences de la vie depuis 1989.