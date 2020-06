Ugo Fredette sera-t-il incarcéré pour 50 ans?

En matinée jeudi, le procureur de la Couronne a plaidé pour un cumul des peines pour Ugo Fredette. Sinon, cela signifie qu'il n'y a pas de conséquences à commettre un second meurtre, pas même une heure d'incarcération de plus, a fait valoir Me Steve Baribeau.

Comme si la vie d'Yvon Lacasse ne valait rien, a ajouté Me Baribeau.

Si ce dossier-là ne mérite pas un cumul de peine, je ne sais pas quel dossier va le mériter, a-t-il poursuivi.

Ces crimes entraînent automatiquement une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Sauf qu'une disposition du Code criminel permet depuis quelques années de cumuler les périodes de 25 ans quand il y a eu plus d'un meurtre.

Ugo Fredette, 44 ans, a été condamné pour deux meurtres au premier degré.

Et c'est ce qui est en jeu ici : puisqu'il a commis deux meurtres, la juge Myriam Lachance, de la Cour supérieure du Québec, pourrait lui imposer deux peines consécutives de 25 ans.

Mais Ugo Fredette soutient que son cas ne requiert pas une aussi longue période et, en plus, il demande que cet article du Code criminel soit invalidé parce qu'il est inconstitutionnel, selon lui.

Plus tôt, cette semaine, la Couronne avait soumis au tribunal des documents des services correctionnels qui illustrent qu'Ugo Fredette représente un risque élevé pour la sécurité du public et un haut risque d'évasion.

Le 14 septembre 2017, après avoir poignardé à 17 reprises son ex-conjointe, Véronique Barbe, Ugo Fredette s'était enfui avec un enfant qui avait été témoin de la scène. Il a échappé aux policiers pendant quelque 24 heures. Une cavale durant laquelle il a tué un automobiliste croisé par hasard, Yvon Lacasse, 71 ans, afin de s'emparer de son véhicule.

Dans leurs expertises présentées au tribunal par la Couronne, des psychiatres affirment qu'Ugo Fredette regrette que l'enfant avec lequel il s'est enfui n'ait pas témoigné à son procès. Ugo Fredette allègue que cet enfant n'a pas été traumatisé par les événements auxquels il a assisté.

Ses parents réclament une deuxième chance

Après la poursuite, ce sera au tour de l'avocat de la défense de faire valoir ses arguments.

Me Louis-Alexandre Martin plaidera en faveur du maintien de la peine initiale, qui rendrait son client admissible à la libération conditionnelle dans 25 ans.

Selon un psychiatre qui a témoigné pour la défense, Ugo Fredette présente un faible risque de récidive et, n'étant emprisonné que depuis quelques mois, il n'a pu encore prendre du recul vis-à-vis des actes qu'il a commis.

Dans une lettre, les parents d'Ugo Fredette ont réclamé qu'une deuxième chance soit accordée à leur fils. Ce dernier, disent-ils, aurait 91 ans s'il était libéré au terme de 50 ans de détention ferme, ce qui lui laisserait peu de chance de se réhabiliter.

Les plaidoiries pourraient se poursuivre vendredi, après quoi la juge prendra l'affaire en délibéré.

Ugo Fredette a par ailleurs fait appel des verdicts de culpabilité prononcés contre lui et réclame un second procès.

Avec les informations de Geneviève Garon