Le gouvernement avait annoncé qu’il procéderait à ces paiements uniques, non imposables, le 12 mai dernier, mais n’avait pas été en mesure de dire à quel moment l’aide serait versée.

Le gouvernement offre 300 $ aux Canadiens qui reçoivent la prestation de la Sécurité de la vieillesse pour les aider à affronter les coûts supplémentaires attribuables à la crise de la COVID-19.

Ceux qui reçoivent le Supplément de revenu garanti, offert aux plus pauvres, recevront une somme additionnelle de 200 $, pour un total de 500 $.

Selon le directeur du budget parlementaire, cette mesure coûtera 2,48 milliards de dollars au Trésor public.

La propagation du virus ralentit

M. Trudeau a par ailleurs affirmé que les plus récentes projections sur l’évolution de la COVID-19 faites par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) indiquent que la situation s’améliore.

En date du 3 juin, l'ASPC recensait 93 441 cas confirmés de COVID-19 au pays, dont 7543 qui se sont soldés par un décès. Un total de 51 445 personnes infectées ont guéri, soit environ 55 % de tous ceux qui l'ont contracté.

Selon ses plus récentes projections, le nombre de cas total pourrait s'établir entre 97 900 et 107 454 d’ici le 15 juin, et le nombre de morts pourrait se situer entre 7700 et 9400.

La bonne nouvelle, c’est que les données démontrent qu’on est clairement en train de ralentir la propagation du virus à travers le pays , a commenté le premier ministre.

Mais on n’est pas sortis du bois. La COVID-19 menace toujours la santé et la sécurité des Canadiens. La situation demeure grave, surtout dans les régions où on continue de constater un grand nombre de cas, et dans les centres de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Pas de nouvelles sur la prolongation de l'opération Laser

Le premier ministre n'a toujours pas voulu dire si les Forces armées canadiennes poursuivront leur mission dans les CHSLD du Québec, comme l'a réclamé le gouvernement du Québec.

Jusqu'à nouvel ordre, l'opération Laser doit se terminer la semaine prochaine.