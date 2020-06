Rio Tinto diminue sa production à l’usine Arvida

Ces cuves précuites représentent environ 5 % de la production de l’usine Arvida.

Questionnée par Radio-Canada, la direction de Rio Tinto confirme que la situation actuelle les a conduits à prendre cette décision.

En raison des conditions de marché difficiles dans le secteur de l'aluminium, Rio Tinto Aluminium met en place certaines mesures pour maintenir sa position concurrentielle. Entre autres mesures visant à améliorer la compétitivité et à s'adapter à la demande du marché en Amérique du Nord, Rio Tinto Aluminium poursuivra le non-redémarrage de cuves à l’usine Arvida, diminuant graduellement sa production cette année , a répondu Rio Tinto dans un courriel.

Cette décision n’a pas d’impact sur les emplois, comme l’a confirmé le président du syndicat Donat Pearson en entrevue à C’est jamais pareil. Il n'est pas surpris par cette décision en raison des difficultés du marché de l'aluminium depuis les débuts de la pandémie.

À court terme non, on n’a pas d’impact et ce n’est pas inquiétant, mais si ça se maintient oui ça peut devenir inquiétant, il faut que ça s’améliore.

Donat Pearson, président du syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida