Un premier Néo-Brunswickois succombe à la COVID-19

Un porte-parole du gouvernement provincial confirme un décès lié à cette maladie. Le premier ministre Blaine Higgs et la Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef, commenteront la situation plus tard dans la journée, ajoute-t-il.

Daniel Ouellette, 84 ans, est décédé jeudi matin, vers 5 h 10, annonce son fils, Michel Ouellette.

L'octogénaire a habité au Manoir de la Vallée d'Atholville pendant deux ans avant d'être transféré, cette semaine, dans une unité de soins intensifs.

Vendredi, le Manoir m’a appelé pour leur donner ma permission de faire checker mon père parce qu’ils faisaient les tests à plusieurs personnes au manoir. J’ai dit oui. Je n’en ai pas entendu parler jusqu’à dimanche , relate Michel Ouellette.

Dimanche, le docteur de l’hôpital m’a appelé pour me dire que l’ambulance apportait mon père à l’hôpital et qu’il était inconscient et qu’il était positif au COVID-19 [...] puis que ça lui donnait des problèmes de respiration , explique-t-il.

Daniel Ouellette a été transporté à l'hôpital, dimanche dernier, dû a des complications de santé. Photo : Gracieuseté/Michel Brigitte Ouelette

Malgré les soins prodigués à son père, notamment l’apport d’oxygène, la maladie s’est propagée dans ses deux poumons, ajoute Michel Ouellette.

Après ça, il est resté stable un bout, toute une journée, puis il était agité durant la nuit. La fièvre a monté. C’était dur sur lui. Il ne s’est pas ramené de ça. Ça fait qu’il est décédé de ça. C'est la COVID qui l'a emporté.

Il s’agit du premier décès attribué à la COVID-19 dans la province. Une éclosion afflige la région du Restigouche depuis un peu près de deux semaines.

Daniel Ouellette était atteint de la maladie d’Alzheimer, mais il reconnaissait toujours ses enfants et il était en forme avant de contracter la COVID-19, selon son fils.

Michel Ouellette se désole de n'avoir pu accompagner son père durant ses derniers moments. Les autorités médicales interdisaient toute visite, dit-il.

C’est cruel qu’on n’a pas pu aller le voir et lui dire au revoir et bye, comme aller essayer de le réconforter, lui tenir la main, toutes ces choses-là parce qu’on est une famille proche nous autres et ça toujours été de même. En tout cas, c’est affreux , explique Michel Ouellette.

Michel Ouellette se désole de n'avoir pu être auprès de son père, mais il estime que ce dernier a été bien soigné. Photo : Radio-Canada

Il félicite le personnel médical pour la qualité des soins prodigués à son père dans un contexte où les connaissances scientifiques au sujet de cette nouvelle maladie sont encore limitées.

Je suis très satisfait des soins qu’il a eus. Ils ont pris soin de mon père.

La COVID-19 n’est pas une maladie à prendre à la légère, ajoute-t-il.

Il faut que le monde prenne ça au sérieux. Ce n'est pas une joke. C'est médical. C'est un virus que personne ne connaît. Il faut y faire attention parce que c'est un virus qui vient te chercher et tu ne t'en aperçois même pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites attention à vous autres , conclut Michel Ouellette.

Avec des renseignements de Michel Corriveau