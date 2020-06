La série québécoise M’entends-tu? lancée sur Netflix dans 190 pays

La première saison de la série de Florence Longpré M’entends-tu? sera accessible à un public mondial à compter d’aujourd’hui, puisque Netflix la diffusera dans 190 pays et en 30 langues.

On apprenait l’automne dernier, lors de l’annonce d’un partenariat entre le diffuseur original, Télé-Québec, et les plateformes ICI Tou.tv Extra et Club illico, que le géant international de la diffusion en continu en avait acquis les droits de la série pour une diffusion à l’international.

Nous sommes fiers que l’histoire d’Ada, Fabiola et Carolane entre dans les foyers de plus de 190 pays, a réagi Carlos Soldevila, le président de Trio Orange et producteur de la série, dans un communiqué. C’est un tout nouveau chapitre qui s’inscrit dans l’histoire du succès de M’entends-tu?

Créée en 2018 et diffusée d’abord sur Télé-Québec, la série raconte le quotidien tout sauf ordinaire de trois amies – Ada (Florence Longpré), Fabiola (Mélissa Bédard) et Carolane (Ève Landry) – issues d’un milieu défavorisé.

Il s'agit d'une idée originale de la comédienne et autrice Florence Longpré; celle-ci l’a écrite en collaboration avec Pascale Renaud-Hébert et Nicolas Michon, et la série a été réalisée par Miryam Bouchard.

La pauvreté est un sujet international, malheureusement. Heureusement, l’amitié aussi , a écrit Florence Longpré au sujet du lancement de sa création sur Netflix.

La première saison, en 10 épisodes, de M’entends-tu? a reçu un accueil très favorable des critiques, en plus d'avoir été récompensée de cinq prix Gémeaux en 2019.

La diffusion de la deuxième saison s’est terminée sur Télé-Québec en mars dernier. La série est offerte en son entièreté sur le site de la chaîne. Seule la première saison est accessible sur ICI Tou.tv Extra et Club illico; la deuxième doit y être mise en ligne en septembre 2020.

Une troisième saison a été confirmée par Télé-Québec. Le tournage devait commencer ce printemps, mais a été retardé à cause de la pandémie de la COVID-19.