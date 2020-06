Le trajet de la manifestation contre la brutalité policière est connu à Sherbrooke

L'événement, qui est organisé en écho à la mort de l'Afro-Américain Georges Floyd lors d'une arrestation policière brutale, débutera à 10 h au Marché de la gare de Sherbrooke.

Puis, les manifestants passeront devant notamment le poste de police de Sherbrooke pour se rendre jusqu'à l'Université de Sherbrooke par les rues Denault, Marie-Leonie et le boulevard de l'Université.

Entre 800 à 1000 personnes sont attendues selon le Service de police de Sherbrooke (SPS) qui sera présent pour s'assurer que l'événement se déroule sans débordement.

On ne va pas encadrer cette foule, mais on va la suivre dans un contexte où l’on doit dénoncer le racisme , précise le directeur du SPS, Danny McConnell.

Ce dernier ajoute que, personnellement, il croit que l'on doit réprimer ce genre de situation-là et qu'à Sherbrooke aussi on est sensible à ça.