L'Ontario retarde d'une autre semaine le versement de la prime COVID-19

Les travailleurs de la santé et des foyers pour aînés en Ontario devront attendre encore au moins une autre semaine avant de toucher la prime salariale promise par le gouvernement de Doug Ford.

À la fin mai, la province avait indiqué à Radio-Canada que la prime serait versée cette semaine.

Le Conseil du Trésor indique maintenant que les fonds devraient être octroyés aux employeurs à partir de la semaine du 8 juin.

Le gouvernement Ford avait annoncé à la fin d'avril cette prime pour les infirmières, les ambulanciers, les préposés aux soins et les agents correctionnels, notamment.

Il s'agit d'un bonus mensuel de 250 $ offert pendant quatre mois aux travailleurs de première ligne qui sont en poste durant plus de 100 heures par mois.

Nous acheminons les fonds aux employeurs aussi rapidement que possible et accélérons le travail nécessaire pour que cet argent soit ajouté à la paie de ces travailleurs essentiels un peu partout dans la province , affirme Sebastian Skamski, l'attaché de presse du président du Conseil du Trésor Peter Bethlenfalvy, sans donner plus de détails.

M. Skamski ajoute que la prime s'appliquera rétroactivement à partir du 24 avril.