Résolu toujours à l’arrêt pour une durée indéterminée à Baie-Comeau

L'usine de Produits forestiers Résolu a cessé de fonctionner le 28 avril à Baie-Comeau. Avec la pandémie, la baisse de la demande mondiale pour le papier journal s'est accélérée de façon importante et il est toujours impossible pour l’entreprise de dire à quel moment la production pourrait reprendre.

Cette situation est inquiétante autant pour la ville de Baie-Comeau que pour les employés de l'usine, indique le maire, Yves Montigny. Il affirme cependant que l'administration municipale est constamment en contact avec l’entreprise et les représentants de ses employés pour essayer de trouver des solutions.

On est en discussion deux à trois fois par semaine avec les gens de chez Résolu. On est en contact aussi avec la partie syndicale. On s'est parlé la semaine dernière , raconte le maire Montigny.

La demande du papier journal a diminué de moitié

De son côté, l'administration de Produits forestiers Résolu dit comprendre les inquiétudes des travailleurs, mais elle indique que les conditions nécessaires à une reprise de la production ne sont pas réunies.

La COVID-19 a engendré une baisse de 40 % à 50 % de la demande en papier journal, rapporte Louis Bouchard, le directeur principal des affaires publiques et des relations gouvernementales chez Produits forestiers Résolu.

Ce n’est pas une question de qualité ou de performance. C'est conditionné essentiellement par ce qui est en train de nous frapper à l'ensemble du globe : la crise sanitaire et évidemment toutes les difficultés économiques que ça engendre , soutient M. Bouchard.

Le papier fabriqué à Baie-Comeau est surtout exporté en Amérique du Sud (archives). Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

L’entreprise se dit toutefois consciente de l’importance économique de ses activités dans la région.

[On est conscient] de tout ce que ça engendre sur le tissu social, alors vraiment, on n’est pas froid ou distancié par rapport à ça , affirme Louis Bouchard.

Un député souhaite le maintien des emplois

Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, pense que ces emplois très bien rémunérés sont primordiaux dans la région.

Il faut tout faire pour sauver ces emplois-là. Martin Ouellet, député péquiste de René-Lévesque

Est-ce qu'on pourrait convertir ces machines-là pour faire une nouvelle production, je le souhaite. Mais évidemment, il faut tout faire et je m'attends à ce que le gouvernement ait une oreille attentive , commente le député Ouellet.

La majorité des 234 employés de l'usine ont été mis à pied en mars. Ils peuvent bénéficier temporairement de la Prestation canadienne d'urgence (PCU) offerte par le gouvernement fédéral.

Les représentants syndicaux de l'usine de Baie-Comeau demeurent convaincus qu'il y aura une réouverture, mais ils affirment que les travailleurs commencent à trouver le temps long. Ils espèrent qu'une date de reprise de la production sera fixée très bientôt.

