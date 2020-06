Un peu partout sur les réseaux sociaux et dans les rues, des personnes non noires s’affichent comme alliés. Or, que signifie être allié contre racisme? Des Britanno-Colombiens et une Yukonnaise noirs se prononcent.

D’emblée, Paige Galette, autrice d’un texte dans l’ouvrage Until We Are Free: Reflections on Black Lives Matter Canada, et résidente du Yukon, préfère parler d’alliance plutôt que d’ alliés .

Une alliance, c’est une relation continuelle , précise-t-elle en ajoutant qu'il ne faut pas croire qu'un geste comme partager un message sur les réseaux sociaux fait de nous un allié et que l’on conserve cette position.

Plutôt qu’un badge d’honneur, il faut poser continuellement des actions. C’est un travail épuisant, qui demande beaucoup de patience, d’ouverture d’esprit, mais c’est un travail important .

Ce n’est pas une discussion qui s’arrête maintenant , note quant à elle Anita Hosanna Kangabe, travailleuse sociale et créatrice de mode.

Apprendre et retenir l’histoire

L’anthropologue et chroniqueuse Émilie Nicolas parle de posture d’écoute quand on se familiarise avec une lutte qui n’est pas la nôtre, mais de laquelle on souhaite être solidaire.

La chroniqueuse Emilie Nicolas Photo : Radio-Canada / Catherine Legault

Je dois vraiment écouter, je dois vraiment apprendre, puis je dois avoir aussi beaucoup d’humilité parce que ça veut dire que comme adulte, je suis en train de découvrir et de désapprendre des choses , avance-t-elle en entrevue sur la plateforme RAD  (Nouvelle fenêtre) , donnant pour exemple sa propre posture devant les luttes autochtones.

Apprendre l’histoire des personnes noires ou racisées au Canada est un pas dans cette direction.

Des personnes importantes dans l’histoire canadienne comme Oscar Peterson, Viola Desmond, Emma Stark, Donovan Bailey ou Michaëlle Jean sont autant de figures canadiennes qui ont contribué d’une façon ou d’une autre à la fabrique du pays.

La militante contre le racisme, Viola Desmond, figure sur les nouveaux billets de 10 $ canadiens. Photo : Radio-Canada / Banque du Canada

Paige Galette croit au pouvoir de l’éducation pour transformer les mentalités. Celle-ci insiste sur le fait qu’il n’est jamais trop tôt pour parler de racisme avec les enfants.

Les jeunes d’aujourd’hui sont les leaders de demain : il est donc important de les équiper , précise-t-elle.

Intervenir devant les actes de racisme

Anita Hosanna Kangabe, Rwandaise d’origine, a grandi en Colombie-Britannique. Elle garde de vives marques de ce racisme anti-noir. Parler de ses expériences, croit-elle, permet de rappeler aux gens qui ne vivent pas le racisme de comprendre l’impact durable de la discrimination.

La travailleuse sociale et créatrice de mode Anita-Hosanna Kangabe reconnaît le chemin parcouru dans la lutte contre le racisme contre les personnes noires, mais rappelle que cette lutte est quotidienne et demande l'appui d'alliés. Photo : Fournie par Anita-Hosanna

Mon premier souvenir remonte à quand j’avais 7 ou 8 ans, quand une fillette dans la cour de récréation a dit : “personne ne veut jouer avec toi, espèce de Noire” , relate-t-elle, se rappelant la confusion suscitée par cette remarque.

Effectivement, je suis Noire, je ne comprenais pas…, mais petit à petit, en grandissant, tu commences à comprendre ce qui se passe. C’est là que ça fait encore plus mal.

Une réalité qui la rattrape au travail : Anita Hosanna Kangabe a dénoncé auprès d’un superviseur les commentaires racistes de certains collègues.

Il m’a dit qu’il n’était pas certain que c’était vraiment raciste et a remis ma parole en doute , lance-t-elle, un sanglot dans la gorge.

Catégorique, elle enjoint quiconque est témoin d’actes d'intimidation raciste au travail ou dans tout autre espace public de s’opposer à ces paroles insidieuses, dont les ravages peuvent être profonds sur l’estime d’une personne.

Si vous pensez que c’est sans doute raciste, c’est que ce l’est. Anita Hosanna Kangabe, travailleuse sociale

Pour sa part, Paige Galette veut que les organismes qui partagent des mots de solidarité regardent plutôt la structure de leur entreprise.

Paige Galette croit que le travail d'allié doit plutôt passer par une alliance, c'est-à-dire un travail de tous les moments. Photo : Alistair Maitland

Ces organismes doivent prendre du recul et se demander s’ils embauchent des personnes noires, autochtones ou asiatiques? Est-ce que ceux qui occupent les plus hauts postes et qui accumulent le plus d’argent, sont-ils tous Blancs? , rappelle celle qui croit au poids des actions.

Connaître ses droits et revoir le rôle de la police

Anita Hosanna Kangabe considère qu’un geste de solidarité est de comprendre la manière d’interagir avec les forces de l’ordre, et ce, surtout dans un contexte où les manifestations se multiplient et où les arrestations policières se font nombreuses.

C’est important, peu importe qui vous êtes, de connaître vos droits ainsi que la loi, soutient la travailleuse sociale. Ça vous permettra de vous défendre et de protéger les autres.

On veut juste être libre, libre de ne pas être tué pour aucune raison. Si on veut la liberté, il faut se battre pour ça. Anita Hosanna Kangabe

Retirer une partie du financement des services de police municipaux et de la Gendarmerie Royale du Canada permettrait d’allouer ces fonds dans les coffres de services sociaux, de la santé publique ou d’agences qui oeuvrent en santé mentale devient une priorité, martèle Paige Galette.

C’est une idée qui peut sembler osée, mais elle ne l’est pas du tout au fond quand on voit qu’historiquement, c’est un système qui doit protéger les vies de personnes noires, des Autochtones et des Canadiens, mais ce qu’on voit, c’est un système qui fait le contraire. Paige Galette

Entre 2000 et 2017 au Canada, 461 personnes ont perdu la vie aux mains des policiers, selon des données compilées par CBC. Les personnes noires et autochtones y sont surreprésentées.