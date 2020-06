Troisième manifestation contre la brutalité policière en une semaine à Calgary

Plus d'un millier de Calgariens sont descendus dans les rues mercredi pour manifester contre le racisme et la brutalité policière, en réaction à la mort de George Floyd, tué lors d’une arrestation policière musclée aux États-Unis le 25 mai.

La manifestation était la troisième du genre en une semaine dans la métropole. Les manifestants ont marché sur le 10th Street Bridge et dans les rues du centre-ville de Calgary en chantant des slogans tels que I can’t breath (Je ne peux plus respirer), les derniers mots prononcés par George Floyd, et No Justice No Peace (Pas de paix sans justice).

Ce qui est en train de se passer est magnifique et incroyable, mais nous devons aussi nous concentrer sur les injustices qui perdurent , affirme Cecy Gaskin, une manifestante.

Ifrah Hassan, une réfugiée somalienne et mère de 6 enfants était elle aussi de la manifestation.

Nous les noirs, on nous enlève nos enfants. On nous prend tout ce qu’on aime , dénonce-t-elle.

La mort de George Floyd a provoqué la colère de milliers de personnes à Calgary qui ont envahi les rues de la ville pour dénoncer le racisme au Canada. Photo : Radio-Canada / Leah Hennel

Godfred Addai lui, affirme que le racisme est présent au Canada, comme aux États-Unis.

Les gens pensent que ça ne se passe qu’aux États-Unis, mais ça arrive ici aussi, à Calgary. Je me suis fait battre par un policier il y a six ans et je me bats toujours pour obtenir justice , dénonce-t-il.

Contre-manifestant arrêté

Un contre-manifestant portant un chandail à l’effigie de Donald Trump a été menotté et arrêté près de l’hôtel de ville de Calgary après avoir tenté de s’emparer du porte-voix d’un manifestant.

Un manifestant a également été transporté à l’hôpital après avoir fait une chute et s’être blessé à la tête.

Les manifestants se sont finalement dirigés vers l’hôtel de ville pour y tenir une veillée à la chandelle. Selon la police, entre 1000 et 2000 personnes ont pris part à la manifestation.

Une autre veillée à la chandelle en soutien au mouvement Black Lives Matter est prévue samedi à 16 h 00 devant l’hôtel de ville de Calgary.

Avec les informations de Joel Dryden