Hausse des cas de plagiat au Cégep de Sherbrooke

Lorsqu’on lui demande s’il pense que des étudiants ont été tentés de plagier alors qu’ils devaient suivre leurs cours à distance, Nicolas Caron, coordonnateur du programme des sciences de la nature au Cégep de Sherbrooke, répond un oui catégorique. On déplore une augmentation du nombre de cas. Il y en a eu plus. L’opportunité était là. Et, malheureusement, il y en a qui en ont profité , regrette-t-il.

Dans le contexte particulier de la pandémie de la COVID-19, certains examens ont été allongés pour accommoder certains étudiants qui avaient des obligations et qui ne pouvaient pas les faire au même moment que tout le monde. On peut dire qu’il y a eu une opportunité pour les tricheurs pour profiter d’un moment où on était moins en mesure de les surveiller , lance-t-il.

Quand les profs ont des soupçons et des preuves, les règles sur le plagiat se sont appliquées cette session-ci comme d’habitude. Nicolas Caron, coordonnateur du programme des sciences de la nature au Cégep de Sherbrooke

Une pratique qui peut coûter cher

M. Caron rappelle toutefois que le plagiat peut coûter très cher aux étudiants. Le professeur qui surprend un élève en plein cas de plagiat fait une déclaration qui va au dossier de l’étudiant et ça, ça reste pendant toute la durée de ses études , met-il en garde.

Les étudiants qui sont pris la main dans le sac plus d’une fois pourraient même faire face à une expulsion de l’établissement. L’automne prochain, on va envoyer le message à tous les étudiants sur ce qu’est le plagiat et comment faire [pour l’éviter] , dit-il.

Le Cégep de Sherbrooke dit par ailleurs travailler fort pour qu’il y ait des examens en présence des étudiants dans les classes cet automne pour avoir une surveillance accrue. C’est le souhait généralisé de tous mes collègues et patrons , lance-t-il.

Le son de cloche est le même du côté de l’Université de Sherbrooke (UdeS) qui prévoit la tenue de certaines activités pédagogiques en présentiel à la session d’automne.