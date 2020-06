Rencontre entre la ministre Roy et les artistes : « un début de dialogue prometteur »

On est vraiment contents d’avoir eu cette rencontre que l’on attendait depuis si longtemps, dit-il. Si on l’avait eue avant la conférence de presse du 22 mai, on serait ailleurs aujourd’hui.

Les huit artistes à l’initiative de cette lettre signée par des centaines de personnes, ainsi qu’Annie Trudel, présidente du Conseil québécois du théâtre (CQT), et Mélanie Demers, chorégraphe, ont assisté à cette réunion organisée en visioconférence en raison de la COVID-19.

Des promesses

Selon Olivier Kemeid, les autres artistes et lui ont pu exprimer leurs revendications et poser des questions sur les zones encore floues quant à la relance du secteur des arts vivants.

La ministre et son directeur de cabinet ont pris beaucoup de notes, ont compris nos exigences et vont nous revenir avec des scénarios et des programmes plus précis , explique-t-il.

Nathalie Roy a notamment promis de travailler sur la question de la compensation des billetteries, qui seront déficitaires à la réouverture des salles de spectacle puisque leur jauge sera réduite par mesure sanitaire liée à la COVID-19.

La réunion a également permis d’envisager le 24 juin comme une date réaliste pour rouvrir les salles et ainsi donner des spectacles nécessitant peu de répétitions, comme les concerts. Les productions théâtrales pourraient tenir des répétitions cet été en vue d’être présentées au public cet automne.

Pas encore de solution pour l’après-PCU

Toutefois, la question de la survie économique des artistes et du personnel technique reste en suspens. À la mi-juillet, la prestation canadienne d’urgence (PCU) arrivera à échéance et des interprètes ou encore des personnes travaillant à la construction des décors risquent de se retrouver sur le bien-être social, le fonds d’urgence de l’UDA ne pouvant couvrir que certains cas précis.

C’est un immense point d’interrogation, souligne Olivier Kemeid. On parle de dizaines de milliers de personnes.

Sur ce point, la ministre Nathalie Roy renvoie la balle au gouvernement fédéral, mais sans pour autant s’en laver les mains. Ils nous disent qu’ils harcèlent Ottawa , précise Olivier Kemeid.

Une pétition efficace

À la suite de cette réunion, Olivier Kemeid et ses sept collègues – Martin Faucher, Sylvain Bélanger, Claude Poissant, Ginette Noiseux, Stéphanie Jasmin, Brigitte Haentjens et Denis Marleau – ont décidé de passer le relais au CQT et au Regroupement québécois de la danse.

Ces organisations ont une légitimité pour représenter les arts de la scène , indique l’homme de théâtre.