Le projet de relance des infrastructures de la CAQ inquiète les écologistes

« La relance doit aller de l’avant, mais ça ne devrait pas justifier de tourner les coins ronds », met en garde Marc-André Viau, d'Équiterre. « On craint que la relance se fasse sur le dos de l’environnement », ajoute Patrick Bonin, de Greenpeace.

Après des mois dans l'ombre du coronavirus, l'environnement est de retour sur le devant de la scène politique provinciale.

Mercredi, le président du Conseil du Trésor Christian Dubé a présenté le projet de loi 61 avec pour objectif d'accélérer 202 projets d'infrastructures pour relancer l'économie, parmi lesquels des prolongements d'autoroutes et des reconstructions de ponts.

Il a intégré plusieurs articles au projet de loi afin de faciliter l'évaluation environnementale d'une cinquantaine de ces projets, mais aussi d'autres non cités qui pourraient en bénéficier (article 3).

« Allègement », « assouplissement », « aménagement »... Christian Dubé a multiplié les qualificatifs pour expliquer qu'il veut que l'évaluation environnementale soit « plus agile », avec moins de « bureaucratie ».

On comprend mal cet empressement , réagit Alice-Anne Simard, de Nature Québec. Ce sont des lois dont le Québec s’est doté pour s’assurer qu’on protège bien l’environnement.

Le texte permet de payer une somme d'argent au gouvernement pour compenser l'autorisation de modifier l’habitat d’une espèce floristique ou faunique, même si elle est menacée ou vulnérable (articles 20 et 23), à l'exception des poissons menacés ou vulnérables (article 21).

Le projet de loi introduit un système de compensation financière pour les impacts sur la faune et la flore, comme cela se fait déjà pour les destructions de milieux humides.

Les sommes versées par les promoteurs serviraient à financer la protection et la restauration d'habitats.

Le directeur général de la Société pour la nature et les parcs, au Québec, Alain Branchaud, craint que le système de compensation transforme un régime d’interdiction en un régime d’autorisation .

Les compensations financières, ça ne peut pas compenser l’impact de certaines perturbations , dit le porte-parole d'Équiterre, Marc-André Viau.

Le projet de loi ne précise pas de formule pour calculer les coûts de la destruction ou l'atteinte à un habitat faunique ou floristique, comme c'est le cas avec le règlement sur les milieux humides. Par ailleurs, le principe de tout faire pour éviter et réduire avant de compenser n'est pas non plus présent.