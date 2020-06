Le tournage de Maria Chapdelaine se poursuivra en août

Le tournage de cette nouvelle adaptation du roman de Louis Hémon s'était amorcé en février à Normandin.

Le 20 mars, au début de la période de confinement, le réalisateur et son équipe ont quitté le Nord du Lac-Saint-Jean sans savoir ce qui allait se passer par la suite. On a toujours été confiants que l'on pourrait faire notre bloc d'été, mais je vous dirais que les émotions ont été en montagnes russes depuis le mois de mars. Toute l'équipe souhaite terminer le film. Si on ne tourne pas, c'est catastrophique. Évidemment, pour un projet qui n'est pas commencé c'est une chose, mais là pour un projet dont la moitié du tournage est complété, c'est autre chose , confie le producteur Pierre Even.

Partout sur la planète, les équipes de tournage doivent mettre en place de nouveaux protocoles de pratique, tout en respectant les différentes mesures sanitaires. Il en sera ainsi au début du mois d'août à Normandin. Tout d'abord, le nombre de jours de tournage a été ajusté, passant de 13 à 15 jours.

On est aussi en train de regarder avec Sébastien Pilote pour transférer des scènes intérieures à l'extérieur. Il y a beaucoup moins de risques à l'extérieur. On va travailler avec ce qu'on appelle un plateau fermé. Il n'y aura pas de regroupement, il y aura des masques et des gants en quantité industrielle. On a des équipements de protection pour toute l'équipe comme des visières. On va s'adapter. On entre dans l'inconnu, mais notre mission c'est de préserver la vision de Sébastien Pilote , souligne le producteur Pierre Even.