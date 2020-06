À quand la réouverture des parcs aquatiques?

Chez nous, les propriétaires du complexe récréotouristique H2O, situé à Trois-Rivières, ont les mêmes préoccupations.

Préparer les plans d'eau pour la réouverture prend plus d'une semaine et nécessite des milliers de dollars en investissements, ils ont donc hâte de savoir quand ils pourront commencer à organiser la prochaine saison.

Le fait de le savoir, on va être capables de prendre des mesures en conséquence et que ce soit plus facile pour nous, de revenir en force pour 2021, alors que si on étire ça et qu'on demeure dans l'incertitude, on va devoir faire des dépenses pour préparer la saison et que finalement la saison tombe à l'eau, là, ça va être beaucoup plus difficile de se relever. C'est sûr, ça va prendre de l'aide gouvernementale , soutient Sophie Bellemare, la gérante du parc H2O.

Recruter des sauveteurs dans le contexte actuel, complique aussi la tâche des entreprises.

Avec les informations de Catherine Bouchard