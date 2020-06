Ce qu’il faut retenir de la COVID-19 en Outaouais, à Ottawa et dans l’est ontarien

Deux autres résidents du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Lionel-Émond sont morts des suites de la COVID-19, alourdissant le bilan à 12 dans cet établissement gatinois, tandis que Santé publique Ottawa fait état de 8 nouveaux cas confirmés sur son territoire. Voici ce qui retient l'attention.

La COVID-19 a fait 2 autres victimes parmi les résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond, ce qui porte à 12 le nombre de résidents de l'établissement morts après avoir contracté la maladie. Plus de précisions dans notre texte ici.

La Direction de santé publique de l’Outaouais s’attend à devoir recruter d’autres enquêteurs épidémiologiques, en vue d’une possible deuxième vague de la COVID-19. Une petite armée de près de 50 médecins et infirmières enquête lorsqu’un cas positif est confirmé. Tous les détails ici.

Des chantiers majeurs — comme celui d’un nouvel hôpital, du réseau de transport structurant l’ouest de Gatineau, de la première Maison des aînés de l’Outaouais ou encore pour des améliorations à l’A-50 — figurent parmi la liste des projets que le gouvernement du Québec souhaite accélérer afin de relancer l'économie régionale. L'intégralité de l'article ici.

Le Service des incendies d’Ottawa rompt avec la tradition pour la première fois depuis 2005. Il ne fera pas de porte-à-porte pour sensibiliser les citoyens à l’importance d’avoir des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone en bon état. Les précisions ici.

Sans encourager la participation à la marche contre la violence policière envers les Noirs prévue devant l'ambassade américaine vendredi, Santé publique Ottawa tient à outiller les manifestants pour limiter la propagation de la COVID-19. Notre texte est ici.

Aucun nouveau cas dans l'est ontarien

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) n'a rapporté aucun nouveau cas de COVID-19, mercredi. Le total cumulatif dans l'est ontarien est donc toujours de 149 cas confirmés. De ce nombre, 116 personnes sont guéries et 11 sont mortes.