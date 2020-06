L'école de danse Salsa Nueva ferme son studio

Le studio se trouvait dans un local loué sur la rue Price Ouest à Chicoutimi. Pour une question financière causée par la crise de la COVID-19, les propriétaires ne peuvent renouveler leur bail commercial.

La décision est crève-coeur, car Patrick Potvin et Mélissa Carpentier y étaient depuis 10 ans. Ils implorent le gouvernement de relancer les écoles de danse et les salles de gym.

Depuis mars, il n'y avait plus de musique ni de pas de danse au studio de Salsa Nueva, car comme partout au Québec les rassemblements intérieurs étaient interdits. Tout ça a laissé place au silence.

Quelques fois seulement, Patrick et Mélisa ont donné des cours en ligne à partir de leur studio. Mais après trois mois sans revenu substantiel, ils ont dû prendre la décision déchirante de se départir de leur studio de danse.

Pour nous, c'était une trop grande charge d'inquiétude. C'est une charge financière qui pèse sur nos épaule depuis déjà plusieurs mois. Mélissa Carpentier, propriétaire, Salsa Nueva

Pour assurer la survie de leur entreprise, ils doivent donc laisser derrière eux ce qui était devenu leur deuxième maison. On a vraiment apprécié d'être ici. C'est beaucoup d'investissements d'argent et de temps, mais des investissements émotifs et personnels aussi , a enchaîné l'autre propriétaire, Patrick Potvin. Les gens ne venaient pas juste ici pour prendre un cours. Ils venaient, on les accueillait, on jasait avec eux autres. C'était chez nous, mais c'était chez eux. C'était leur studio. Ils aimaient ça être ici , a dit ensuite Mélissa Carpentier.

Même si le studio de danse disparaîtra en août, l'école poursuivra ses activités. Il est toutefois difficile de prédire quelle forme prendront les cours en raison de la crise actuelle.

Les propriétaires de Salsa Nueva lancent donc un cri du coeur au gouvernement : il doit préciser la suite des choses. On aurait vraiment besoin de savoir un peu dans quelle mesure, mais aussi une date approximative de la reprise des services, parce que là on ne peut rien planifier , a commencé Mélissa Carpentier.

On ne pourrait pas accueillir 10 couples et respecter les normes de deux mètres, ça serait très difficile et la Zumba aussi, dans les activités sportives plus actives, c'est cinq mètres, mais dans une zone comme ici par exemple, c'est impossible de donner un cours de Zumba à cinq mètres de distance chacun , a complété l'autre propriétaire.

La ministre de la Culture, Nathalie Roy, a annoncé lundi un plan de 400 million s de dollars pour l'industrie qu'elle représente. Mais il n'y avait pas d'annonce spécifique de réouverture pour des lieux comme des studios de danse.

Pour l'instant, l'école Salsa Nueva compte poursuivre certaines de ses activités à l'extérieur.

Selon un reportage de Mélissa Savoie-Soulières