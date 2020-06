L’Alberta ira bientôt de l’avant avec la phase deux de son plan de relance économique

Mercredi, 6587 Albertains se sont rétablis de la COVID-19, portant le nombre total de cas actifs dans la province à 344, soit une baisse de 33 par rapport à hier.

Dans un message Twitter publié mercredi, le premier ministre albertain Jason Kenney affirme que la province pourrait entamer l’étape deux de son plan de relance économique plus tôt que prévu. En mai, il avait indiqué que celle-ci ne commencerait pas avant le 19 juin.

C’est une bonne nouvelle , a affirmé Jason Kenney en conférence de presse mercredi.

Selon lui, le gouvernement devrait annoncer la date de début de la phase deux du plan de relance économique en début de semaine prochaine.

Le nombre de cas continue de diminuer. Il n’y a qu’une cinquantaine de personnes hospitalisées, dont six aux soins intensifs, et seulement un ou deux ont besoin d’un respirateur artificiel , explique Jason Kenney.

En conférence de presse, la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, la Dre Deena Hinshaw, a également indiqué que des activités initialement prévues pour la phase trois, comme certains sports et activités récréatives, pourraient être incluses dans la phase deux.

Nous allons prendre la décision la semaine prochaine , dit-elle.

La phase deux du plan de déconfinement inclut la réouverture de commerces tels que les salles de cinéma et de théâtres, les bibliothèques, ainsi que les salons d’esthétique et de massage. De plus grands rassemblements pourraient aussi être permis.

La phase trois du déconfinement inclut entre autres la tenue de festivals culturels, de concerts, d’événements sportifs, ainsi que la réouverture des centres de conditionnement physique et les piscines publiques.

À quand tests sérologiques en Alberta?

Questionnée sur le moment où des tests sérologiques permettant de déceler la présence d'anticorps contre la COVID-19 seront disponibles en Alberta, la Dre Deena Hinshaw est restée prudente.

Selon elle, ce genre de test ne permet de déterminer que si une personne a développé des anticorps contre le virus, sans toutefois déterminer son niveau d’immunité.

Ces tests sont utilisés pour diagnostiquer une infection antérieure et non une infection active. Étant donné qu’il y a toujours des cas actifs dans la communauté, nous nous concentrons sur le diagnostic des cas actifs et la prévention de la transmission du virus , dit-elle.

Ces tests seront d’abord utilisés pour déterminer quelle proportion de la population a été exposée au virus , ajoute-t-elle.

Elle met également les Albertains en garde contre les tests sérologiques maison, dont l’efficacité est incertaine.

La situation du 3 juin

L’Alberta a cependant enregistré 19 nouveaux cas de COVID-19 dans les dernières 24 heures et 2 nouveaux décès, portant le nombre total de décès à 145.

Le taux d’hospitalisation dans la province demeure bas, avec 48 personnes présentement hospitalisées, dont six aux soins intensifs.