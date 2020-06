Les Saguenéens confirment leur trio de joueurs de 20 ans

Par règlement, il est seulement permis d'aligner trois joueurs de 20 ans par équipe dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et les Saguenéens avaient trois autres joueurs qui auraient eu cet âge la saison prochaine. Ils ont donc échangé les attaquants Justin Ducharme et Félix-Antoine Marcotty ainsi que le défenseur Gabriel Villeneuve.

Ducharme et Villeneuve ont été troqués aux Foreurs de Val-d'Or en retour de choix de troisième et de cinquième tours du repêchage de samedi et des choix de deuxième et de cinquième tours de celui de 2022. Aussi, Félix-Antoine Marcotty poursuivra sa carrière avec le Titan d’Acadie-Bathurst en retour d'un choix de deuxième ronde en 2020 et d'un choix de quatrième ronde en 2021.

L'attaquant Samuel Houde a récolté 52 points en 44 matchs la saison dernière et devrait être dominant pour sa cinquième et dernière année dans le hockey junior. Rappelons que les Saguenéens l'avaient sélectionné en 2016 qu'il a été un choix de cinquième ronde des Canadiens de Montréal en 2018. Il n'a cependant pas signé avec le club de la LNH.

Pour sa part, le gardien Alexis Shank, repêché aussi par les Sags en 2016, a dominé le hockey junior canadien l'an dernier avec 36 victoires. Finalement, le défenseur Karl Boudrias avait été acquis des Foreurs de Val-d'Or.

La LHJMQ a annoncé hier qu'elle espérait pouvoir débuter la prochaine saison le 1er octobre, dans le contexte de la pandémie de COVID-19.