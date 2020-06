L’employé atteint de la COVID-19 au CHSLD de Sept-Îles n'aurait pas transmis le virus

L’ employé du CHSLD de Sept-Îles infecté par la COVID-19 n’a pas pu attraper ni transmettre le virus sur son lieu de travail. C’est ce que conclut le Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, au terme d’une enquête épidémiologique.

Les mesures préventives pour limiter la contamination qui ont été déployées vendredi sont maintenant arrêtées et l’enquête est terminée.

Claudette Viens, médecin-conseil en maladie infectieuse à la Direction de santé publique de la Côte-Nord, explique que c’est le port d’équipements de protection, dont un masque et une visière, qui permet de conclure que les risques de contamination au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée étaient très faibles.

Le patient était asymptomatique. Quand on fait nos enquêtes épidémiologiques, on tombait dans des critères faibles aussi parce que le patient portait les mesures de protection [contre] les infections, un masque, des gants. Les collègues de travail évidemment aussi portaient tous les masques de procédure, donc on tombait dans des critères de transmission de risque très très faible , explique Dre Viens.

L'employé atteint de la COVID-19 est, à la mémoire du Dr Richard Fachehoun, médecin-conseil en santé publique pour le CISSS, la première personne asymptomatique ayant reçu un résultat de test de dépistage positif dans la région.

Le docteur Richard Fachehoun de la Direction de la Santé publique au CISSS de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Olivier Roy-Martin

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ajoute que l’ensemble des travailleurs et des résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Gustave-Gauvreau qui ont été en contact étroit avec l’employé infecté ont été testés de façon préventive.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n’a pas l’habitude de dévoiler publiquement les détails des résultats des enquêtes épidémiologiques qu’il mène. L’organisation a toutefois cru bon d’agir de la sorte pour ce cas en raison de l’inquiétude que cause le risque d’une contagion dans un milieu de vie pour aînés.

Avec les informations de Laurence Royer