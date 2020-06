Alma aura aussi sa maison des aînés

Sans même avoir été officiellement annoncée, une maison des aînés voit le jour à Alma. La construction du nouvel établissement fait partie des 200 projets et un peu plus que le gouvernement veut concrétiser pour stimuler l’économie.

Un vaste plan a été déposé mercredi matin à l’Assemblée nationale par le ministre des Finances, Eric Girard.

Deux autres maisons des aînés, à Saguenay et à Roberval, qui avaient déjà été annoncées en grande pompe en mai, figurent aussi sur la liste des projets prioritaires.

Voici tous les projets qui seront accélérés dans la région : Construction–Maison des aînés–Alma;

Construction–Maison des aînés–Saguenay;

Construction–Maison des aînés–Roberval;

Bloc opératoire de l’hôpital de Dolbeau-Mistassini;

Bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi;

Amélioration de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma;

Correction de la courbe Émile-Doré sur la route 169 à Métabetchouan;

Réaménagement de courbes sur la route 170 à L’Anse-Saint-Jean.

Le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, assure que l’objectif est d’accélérer le processus d’aboutissement tout en respectant les règles.