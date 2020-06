Une route secondaire contournera l'autoroute 75 en cas d'inondation

Pour ce faire, le premier ministre Brian Pallister a annoncé que son gouvernement allait dépenser 16 millions de dollars pour transformer la route de gravier 246 en une route goudronnée entre Morris et Aubigny. Cela permettra ainsi au transport commercial d’avoir une route secondaire utilisable lors des inondations.

Depuis 1996, l’autoroute 75 a été fermée tous les 4 ans pendant 24 jours en moyenne, stipule un communiqué de la province.

Ce détour permettra au transport commercial de contourner la zone la plus inondée et, ainsi, de ne pas interrompre les échanges avec les États-Unis ou rallonger le temps de déplacement.

Interrogé sur la logique derrière cette décision de construire une nouvelle route, le premier ministre a affirmé que cela coûterait plus cher de protéger l'autoroute 75 et que les travaux prendraient plus de temps puisqu'il faudrait y construire entre six et huit ponts supplémentaires.

33 millions de dollars pour 7 projets

La province a aussi annoncé qu’elle dépensera 17 millions de dollars pour six autres projets qui amélioreront les infrastructures dans le sud du Manitoba et les rendront plus résistantes au changement climatique.

Parmi les projets, on peut noter l’amélioration de la route St Mary’s Road dans la Municipalité rurale de Montcalm ou encore la construction d'un terre-plein à Saint-Pierre Jolys.

Les 33 millions de dollars de dépenses annoncés mercredi font partie d’un plan de 400 millions annoncé par le gouvernement provincial en novembre pour les interventions d'urgence et les mesures de prévention des dommages.