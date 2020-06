L’Ontario veut améliorer l’accès à Internet en région

Selon le premier ministre Ford, ce sont environ 12 % des communautés de l’Ontario qui n’ont pas accès à une connexion Internet fiable et à haute vitesse .

Nous contribuons à créer de meilleures possibilités pour les familles, petites entreprises et agriculteurs ontariens dans les régions rurales et éloignées , a affirmé Doug Ford, ajoutant que toutes les régions de l’Ontario seront appelées à contribuer à la relance économique.

Le gouvernement demande aussi au fédéral de contribuer à mettre en place le projet.

Le député fédéral de Nickel Belt, Marc Serré, rappelle que du financement a été annoncé récemment par Ottawa, et se réjouit de l'annonce de la province, surtout pour le Nord de l'Ontario.

Je pense que c'est vraiment l'opportunité idéale pour les compagnies du secteur privé, les organisations et les municipalités de s'assurer de soumettre des projets pour aller accéder aux fonds , ajoute-t-il.

Paul Ouimette, le directeur des opérations de l'organisme NEOnet, croit que l'annonce est positive, mais ajoute que les défis sont énormes

NeoNet a pour mandat de promouvoir et développer les technologies de l'information dans le Nord-Est de l'Ontario.

Dans le Nord, on a des joueurs qui sont des fournisseurs plus petits et beaucoup plus locaux. C'est important de voir comment eux vont avoir la chance d'accéder à ces fonds.

Paul Ouimette, directeur des opérations de l'organisme NEOnet