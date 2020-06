Les quatre ex-policiers impliqués dans la mort de George Floyd inculpés

L'ex-policier Chauvin, qui avait précédemment été accusé de meurtre au troisième degré et d'homicide involontaire, voit s'ajouter une accusation de meurtre au deuxième degré, pour laquelle il risque 40 ans de prison.

Ses trois anciens collègues font quant à eux face à des accusations de complicité de meurtre au deuxième degré et de complicité d'homicide involontaire. Ils risquent également une peine d'emprisonnement de 40 ans. Les trois anciens policiers comparaîtront jeudi devant un tribunal de Minneapolis.

Des mandats d'arrêt ont été lancés à leur endroit, a précisé M. Ellison qui a hérité, dimanche, du dossier qui était jusque-là dans les mains du bureau du procureur du comté de Hennepin.

Nous croyons fermement que ces développements sont dans l'intérêt de la justice pour M. Floyd, sa famille, cette communauté et notre État , a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse.

George Floyd importait. Il était aimé, sa famille était importante et sa vie avait de la valeur. Nous chercherons à obtenir justice pour lui et pour vous, et nous l'obtiendrons.

Keith Ellison, procureur général du Minnesota